Heliodoro tras conocer a su cita en 'First Dates': "No puedo quedarme"

Este martes han tenido una cita Nieves y Heliodoro El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes el programa ha juntado a Nieves (78 años) y Heliodoro (74). La soltera se ha presentado al programa con su nieto Alberto, que ha triunfado en su cita con Alejandra. Ha explicado que busca un hombre "genial, simpático, que sea buena persona y con buena presencia", además de que le guste el baile, y que sea más joven que ella.

Heliodoro ha comentado que siempre está por ahí comiendo, si no es en su casa es en la de su hermana o se va con algún amigo. Al ver a su cita, la primera impresión de la soltera no ha sido muy buena "Regulín, regular", ha comentado.

Durante la cita, ambos se han sentido muy cómodos y han visto que pueden encajar. Nieves ha explicado que le gusta que vaya al gimnasio, que vaya al campo, que se preocupe de su nieto y que le quiera tanto.

"¡Ha ido fenomenal la comida, eh!!, le ha dicho 'Helio en la decisión final. Nieves ha comentado que se ha reído mucho con él y eso le ha encantado. Ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita porque han visto que han congeniado muy bien.

Aun así, tendrán que esperar, y es que el soltero ha asegurado que no puede quedarse, pero que se podrán ver otro día: "Hoy no puedo quedarme, pero otro día vendré de Soria para ir a bailar un día y conocerla", ha asegurado.