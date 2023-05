Un soltero se presenta a 'First Dates' muy seguro de sí mismo, y su cita le rechaza: "No me gusta nada"

Este lunes han tenido una cita Adrià y Carla El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Carla (18 años) y Adrià (24). El soltero ha expresado que le gusta ser un "alma libre", hacer lo que le apetezca y vivir la vida. Carlos Sobera le ha comentado que tiene pinta de ligar mucho, a lo que él ha contestado que sí: "No hago nada más que ligar".

Cuando Carla ha visto al chico, ha habido algo que no le ha acabado de convencer: "Físicamente no está mal, pero las cadenas y eso no me gustan". Conforme le ha ido conociendo, se ha dado cuenta de que es gracioso, pero que "a veces se pasa y no es tan gracioso".

En un momento dado, Adrià le ha soltado un comentario que no ha gustado nada a la soltera: "Estás muy guapa eh. Te queda muy bien todo, tu collar, tu conjunto... Tu escote". "Me he quedado flipando", ha declarado la joven.

Durante la cita, el soltero ha explicado varias cosas que han hecho que Carla pierda el interés: "Un poco fantasma. Decía muchas cosas, todo el rato fardando". Además, ha explicado que es muy mal pensado, y que le soltaba comentarios que no le gustaban nada: "Estaba un poco incómoda. A mí esas cosas no me gustan. Poco a poco"

En el reservado, Adrià se ha mostrado muy seguro de sí mismo: "Ella ha estado fenomenal conmigo. Estoy seguro no, segurísimo". En cambio, no ha sido así, y es que ella ha confesado que no es su estilo: "No me gusta nada (…) Ha ido de sobradete". En la decisión final, ambos han comentado que como amigos sí, pero que no ven un futuro juntos.