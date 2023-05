Día histórico para Roberto Leal en Pasapalabra: "No sé guardarme las emociones en televisión"

El presentador ha echado la vista atrás hacia su exitosa carrera En el pasado, también fue una pieza clave de programas como Operación Triunfo o España directo

Roberto Leal, reconocido presentador y periodista español, ha cautivado al público con su carisma y talento en el mundo de la televisión. Con una carrera destacada en programas de entretenimiento y eventos de gran envergadura, Leal se ha convertido en uno de los rostros más populares y queridos de la pantalla.

Desde que comenzó a presentar Pasapalabra hace ya 3 años, el programa se ha convertido en uno de los más vistos de Antena 3. Al parecer, tanto contacto con las palabras ha desarrollado aún más su léxico: "La verdad que he aprendido un montón de palabras que tampoco sé cuándo voy a utilizar y también alguna que pensaba que significaba una cosa y he visto que no".

Además, ha recordado el paso de personas como Orestes o Sofía, que han aguantado mucho tiempo en el programa y han formado "un vínculo" con el concurso. Cuando ha recordado el final de la batalla entre Orestes y Rafa se ha emocionado y dice que el corazón le "iba a mil por hora". También ha destacado que es algo que le ha sucedido en otros programas como Operación Triunfo, manteniendo relación con algunos de los concursantes.

Roberto Leal ha destacado que, a diferencia de otros compañeros, no es capaz de "guardarse las emociones" y opina que no es algo que se deba hacer. Además, se enorgullece de ello y afirma que no le importa que lo llamen sensiblero o "llorica", ya que es una parte esencial del programa, que su presentador lo viva.