Esta famosa actriz rechazó asistir a 'El Hormiguero': "Ese señor blanquea el fascismo"

La intérprete se negó a asistir al programa La actriz explicó el motivo en una entrevista

Hace dos meses, Javier Cámara fue invitado a 'El Hormiguero' para promocionar el estreno de la segunda temporada de 'Rapa' en Movistar Plus+. Otra de las grandes protagonistas de la serie es Mónica López, pero ella no pisó el plató del programa.

La actriz concedió una entrevista a Ràdio Estel, en la que explicó que recibió la invitación para ir al formato, pero que la rechazó de inmediato: "Lo voy a decir: no hay que ir a 'El hormiguero'. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable", refiriéndose a Pablo Motos.

La canaria comentó que tuvo "peleas grandes con la productora" por negarse a ir a 'El Hormiguero'. Además añadió que tanto al presentador como al programa les da igual si asiste o no: "Les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui".

Mónica López siguió declarando que Javier Cámara tuvo que ir, y que él le comentó que tenían que asistir los dos: "Hay que ir. En una sola sesión lo ven 3 millones de personas". Pero sus declaraciones no hicieron cambiar de opinión a la actriz: "Da igual que nos vean 3 millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente, pero es que no hay que ir a esos sitios porque no, por ética".

Al darse cuenta que estaba hablando de más, quiso frenar: "Perdón, me estoy enfadando mucho (...) Lo veo tan claro y veo que toda la gente de mi alrededor me mira como si yo fuera la loca, y pienso que no estoy loca, no hay que ir a esos sitios", zanjó.