Escándalo en la BBC: un presentador acusado de pagar por contenido ilícito a un adolescente.

Un conocido presentador de la BBC ha sido suspendido tras iniciarse una investigación por un supuesto pago a un adolescente a cambio de fotos sexuales explícitas. La identidad del comunicador aún es una incognita y la polémica esta afectando severamente a la reputación de la cadena pública británica.

Según cuenta 'The Sun', medio que ha destacado el escándalo, la madre del joven habría visto a la estrella de la BBC en un vídeo en el que se encontraba en ropa interior. El citado medio asegura que el presentador llegó a pagar más de 35.000 libras por este contenido aportado por el joven desde los 17 años de edad hasta los 20 años que actualmente tiene.

La BBC, al enterarse de lo sucedido, decidió apartar al presentador cuya identidad aún se desconoce pero asegura ser un rostro con una importante presencia en la BBC con un salario de no menos de seis cifras. La corporación no duda en tomarse muy en serio el caso, sin embargo, la familia de la víctima ya trasladó una queja que no fue escuchada por la cadena el pasado mayo, puesto que el presentador aún continuaba delante de cámaras.

El escándalo ha llegado al gobierno de Reino Unido, cuya ministra de Cultura se ha puesto en contacto con el directivo de la cadena pública el cual se está tomando muy enserio el caso: "Me ha asegurado que la BBC lo está investigando con rapidez y tacto", hizo saber Lucy Frazer: "Dada la naturaleza de las alegaciones, es importante que se le dé a la BBC, el espacio para llevar a cabo su investigación, establecer hechos y tomar las acciones apropiadas".

La polémica continúa al alza y en las últimas horas políticos de la oposición han atacado duramente al ente público: "Lo preocupante es que alguien haga una denuncia muy grave, y que luego ponga la televisión al día siguiente y el presentador siga allí", criticó Rachel Reeves, portavoz laborista de Economía.