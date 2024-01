Las declaraciones de Orestes tras su regreso a 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es uno de los programas más icónicos de la televisión española. Los espectadores pueden disfrutar del formato presentado por Roberto Leal de lunes a viernes a las 20 horas en Antena 3, donde pueden ver a dos concursantes que se miden a diferentes pruebas y al 'Rosco Final' con tal de conseguir un bote.

Estos participantes no están solos, sino, que están acompañados de famosos que colaboran en las pruebas previas al 'Rosco' para conseguir el máximo tiempo posible en la prueba final. Muchos de estos son cantantes, influencers, modelos, actores, entre otros, que utilizan la audiencia del formato para promocionar sus nuevos proyectos.

Orestes Barbero es uno de los concursantes más queridos por la audiencia. El aspirante fue eliminado el pasado 16 de marzo, después de que Rafa Castaño se hiciese con el bote de 2.272.000 euros, el mayor premio de la historia del programa.

Ahora, Antena 3 está emitiendo 'Pasapalabra: noche de campeones', donde cuatro míticos del programa (Orestes, Pablo Díaz, Luis de Lama y Javier Dávila), se enfrentan entre ellos.

En total, esta edición cuenta con tres programas en prime time, y los concursantes juegan por 3.000 euros en cada una de las entregas. El vencedor del torneo conseguirá alzarse con un premio de 25.000 euros. En caso de completar el Rosco, el bote ascendería a los 100.000 euros.

Orestes declaró en el Rosco su ilusión de haber vuelto al plató: "Contentísimo de estar aquí otra vez, agradecer también a los compañeros y quería mandar un abrazo muy especial, por esta ocasión, a todas las amistades que se hacen al hilo de los concursos".

El burgalés mencionó a algunos de sus excompañeros: "A Javier, a Pablo, a Luis, que les quiero mucho, y en especial quería mandar un abrazo grande a Jero y a Nacho Mangut. Son de esta gente que están ahí, siempre en el corazón. Y nada, el honor de competir contra Javier me tiene embelesado. Espero que no me despiste mucho".