Nadie le hace sombra

Novak Djokovic alcanzó la tercera ronda de Roland Garros por 19ª vez en su carrera, la mayor cantidad para cualquier jugador durante la Era Abierta. De momento, el serbio dio un paso más hacia la renovación del título de Roland Garros al derrotar con contundencia al español Roberto Carballés (63) por 6-4, 6-1 y 6-2, en 2 horas y cinco minutos.

A su vez, Nolo registró su victoria número 94 en Roland Garros, la mayor cantidad que ha registrado en un solo evento ATP en su carrera junto con el Abierto de Australia.

Por decimonovena ocasión consecutiva, el serbio, que persigue su vigésimo quinto grande, se clasifica para tercera ronda en París, donde se medirá al vencedor del duelo entre el francés Gael Monfils y el italiano Lorenzo Musetti, trigésimo cabeza de serie.

El serbio encadena ya nueve triunfos sobre la tierra batida parisiense, en la que es el segundo tenista que más veces ha levantado los brazos, 94,

Djokovic habló en Paris sobre los Grand Slam: "Siempre está esa convicción y creencia dentro de mí de que puedo ganar un Slam. Esa es la razón por la que sigo compitiendo a este nivel, eso es por lo que estoy aquí. A esta edad no estaría compitiendo en los Slams ni seguiría jugando al tenis profesional si no creyera que poseo la calidad de llegar hasta el partido por el título. Aún siento que tengo el juego para llegar lejos. Pero como ya he dicho, no quiero adelantarme porque aún no he tenido un buen estado de forma antes de llegar aquí a Roland Garros. Así que tengo que mantener mis expectativas un poco más bajas, aunque las esperanzas y convicciones siempre están ahí, siempre son altas y siempre apunto a lo más alto. Pero soy consciente del momento actual y de lo que necesito hacer cada día para mejorar mi forma conforme va avanzando el torneo y alcanzar mi pico máximo cuando más importe".