Más de 100 semanas número uno

Iga Swiatek es una de las cinco jugadoras desde que se publicó el Ranking WTA en 1975 que pasó más de 100 semanas como No. 1 del mundo a la edad de 23 años. La polaca llegó al número 1 por primera vez el 4 de abril de 2022, después de ganar el 'Sunshine Double' de Indian Wells y de Miami.

La polaca Iga Swiatek confirmó recientemente su condición de Nº 1 mundial al imponerse por primera vez en su carrera el título del WTA 1000 Mutua Madrid Open tras superar a la su más directa rival en el ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka 7-5 4-6 7-6 (7) en la final más larga de la historia del torneo, después de 3 horas y 11 minutos.

Fue un partido de máxima exigencia en el que Swiatek tuvo que salvar tres bolas de partido para destronar a la ganadora de las dos últimas ediciones del torneo y así lo reconoció: “Aryna ha sido muy valiente y ha jugado muy agresiva y echada hacia delante. El partido se ha decidido por detalles muy pequeños y hemos jugado un gran partido".

Swiatek se había impuesto previamente a la mejor española en el cuadro individual, Sara Sorribes, a la que venció en octavos de final 6-1 6-0.

La número 1 mundial, Iga Swiatek, ganadora de las dos últimas ediciones del torneo, rozó la eliminación en la segunda ronda de Roland Garros ante la japonesa Naomi Osaka, en un duelo en el que la polaca llegó a salvar un 'match ball' antes de ganar 7-6 (7/1), 1-6 y 7-5.

Swiatek, reciente campeona en Madrid y Roma, es la gran favorita al título en un torneo que ya conquistó en 2020, 2022 y 2023, pero se vio por momentos casi fuera, lo que hubiera supuesto la primera gran sorpresa de esta edición.

Swiatek censuró recientemente la falta de respeto del público en Roland Garros al desconcentrarla con sus gritos: "Por favor, no griten durante los intercambios. Esto es serio para nosotras, estamos jugando por mucho dinero y puntos. Espero no convertirme en una de esas jugadores que no les gustan y al que la abuchean", declaró.