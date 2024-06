La revolución que prepara el Bayern Múnich

El Bayern Múnich no se puede permitir otra temporada como la que han vivido en el Allianz. En blanco, sin celebrar ningún título, los de Thomas Tuchel perdieron la hegemonía de once años que amasaron en Alemania. Por ello, rodaron 'cabezas'. Primero, la del entrenador. Con Vincent Kompany ya presentado como nuevo técnico, empieza la verdadera revolución en Múnich.

Max Eberl, director deportivo del equipo, aseguró que "necesitamos estrellas, pero también talento joven y hambriento". El Bayern saldrá al mercado con todo y quiere agilizar el trabajo que la Eurocopa ralentizará de manera inevitable. Sin embargo, igual que Tuchel abandonó el proyecto, habrá jugadores que tendrán que hacer las maletas.

Eric-Maxim Choupo Moting y Bouna Sarr abrieron la puerta de las salidas como agentes libres. El Bayern tomó la decisión de no alargar sus contratos y lejos de ser las únicas bajas del verano, habrá otros jugadores que tendrán que buscar nuevas aventuras.

Varias piezas clave entran en su último año de contrato y si no renuevan, lo más probable es que abandonen la disciplina dejando algo de dinero en las arcas del club, que buscará usar lo recaudado para traer carne fresca a la plantilla.

Leroy Sané ha dejado claro en alguna ocasión que no baraja otra opción que seguir ligado al Bayern Múnich . "He dicho muchas veces lo mucho que disfruto jugando en el Bayern. Ya hemos mantenido las primeras conversaciones y las continuaremos en el momento adecuado después de la Eurocopa . Ahora lo que importa es la selección nacional", explicó hace unos días. Por lo que, a priori, el extremo alemán entrará en los planes de Kompany. Sin embargo, hay que aclarar las situaciones de Kingsley Coman , Serge Gnabry y Bryan Zaragoza . Todos los extremos, en el aire.

Joshua Kimmich (29años)

No es ningún secreto que el Barça ansía el fichaje de Joshua Kimmich, especialmente con el anuncio de Hansi Flick, que ya trabajó con él en el Bayern y en la selección alemana, como nuevo entrenador culé. Los catalanes ya habrían hecho una oferta por él, que no cumplió con sus expectativas salariales. El conjunto de Múnich le ofreció la renovación y Kimmich no la ha aceptado, lo que abriría las puertas a que la entidad aceptara venderle para que no se fuera gratis en 2025. Sin embargo, hasta después de la Eurocopa no retomarán las conversaciones para ampliar su vinculación.