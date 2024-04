David Bisbal se sincera en 'El Hormiguero': "Lo he pasado fatal"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Lola Índigo, David Bisbal y Eva González han sido los invitados que han acudido al plató del formato este lunes. El próximo sábado se estrena la nueva temporada de 'La Voz Kids' y los artistas y la presentadora han adelantado novedades.

En un momento dado, aprovechando que Lola y David han estado en realities, Pablo Motos ha comentado si hay alguna frase que les haya marcado, y Bisbal se ha sincerado: "Personalmente, lo he pasado fatal siempre porque siempre he sido un muchacho hipernervioso. No me dejaba disfrutar para nada del concurso. Pero precisamente los niños han sido los que nos han dado lecciones a nosotros".

Además, el cantante ha asegurado que en su caso, nunca ha repetido ser coach en 'La Voz', pero sí que lo ha hecho en 'La Voz Kids' y ha explicado el motivo: "Los niños no son competitivos, van a jugar, y eso es un punto maravilloso".