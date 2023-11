El dardo de Piqué a Shakira tras confesar sus relaciones sexuales: "Yo estoy en más ahora"

El exfutbolista catalán se ha abierto en 'Joaquín, el novato' Piqué e Ibai Llanos han acudido al programa de Joaquín Sánchez

'Joaquín, el novato', es un programa de entrevistas presentado por Joaquín Sánchez. En este, el exfutbolista conversa con diferentes famosos, y pone a prueba las diferentes profesiones de los invitados. Eso sí, todo con su sentido del humor característico.

En el programa de este jueves, el gaditano se ha enfrentado a una profesión: convertirse en streamer de la Queens League junto a Ibai Llanos y Gerard Piqué. No solamente eso, y es que Joaquín ha indagado sobre la retirada deportiva del catalán y ha repasado la exitosa carrera del creador de contenidos bilbaíno.

A lo largo del formato, Sánchez no ha dudado en lanzar pullas al exfutbolista catalán sobre Shakira, algo que Piqué se ha tomado a cachondeo: "Ha venido con el juego de palabras". Joaquín ha comentado en varias ocasiones, algunas partes de la letra de la sesión que hizo la artista junto a Bizarrap: "Habéis empezado a facturar", "podríamos decir que no le sal-pica" o "no perdí clara-mente".

En un momento del programa se ve a los tres comiendo barbacoa en la terraza. Después del festín, han jugado a un juego: cada uno tenía que sacar una carta, y a quién le saliera más baja tenía que responder a unas preguntas "subiditas de tono".

La primera de ellas ha sido la de '¿Cuántas veces a la semana tienes sexo?'. Joaquín ha sido quien ha sacado el número más bajado y ha asegurado que "entre una y ninguna".

Tras la confesión del gaditano, Piqué no ha dudado en lanzar una pulla a Shakira: "Yo estoy en más ahora". Ibai ha comentado que es depende del estado actual, a lo que Joaquín ha asegurado que "también depende de la otra persona".