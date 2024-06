Ortega, las claves de la Final Four, la dureza del Kiel y tres nombres propios

El Barça afronta este fin de semana la cita más importante de la temporada con la Final a Cuatro de la Champions en el Lanxess Arena de Colonia tras conquistar el pasado domingo en Jaén su undécima Copa del Rey seguida y la 28ª en el global de un torneo que sigue dominando con puño de hierro.

Los azulgranas ya preparan su último reto de la temporada y este miércoles ha tenido lugar el Media Day con una masiva presencia de medios de comunicación en la que Carlos Ortega ha analizado cómo llega el equipo y algunas claves sobre su rival en las semifinales, el THW Kiel que dirige el exjugador barcelonista Filip Jicha.

"Ahora mismo quizá su mejor jugador a nivel de goles es Johansson (Eric, lateral izquierdo sueco de 23 años). Tiene un papel estrella en ataque, es capaz de lanzar de fuera, de fintar... De todas formas, sobre todo tenemos que tener en cuenta su dureza defensiva que tiene que ser frenada, porque en cuartos empezaron superduros y eso fue clave para que remontasen contra el Wisla Plock los nueve goles de desventaja que tenían en contra", explicó el técnico del Barça.

Y tiene razón. El desempeño de algunos jugadores, con mención especial para el alemán Patrick Wiencek, supera en ocasiones la legalidad y se convierte en un problema si los colegiados no imponen un límite. Por tanto, ahí tendrá un papel importante la pareja portuguesa que forman los hermanos Daniel Acotto y Roberto Acotto.

Será una vez más en 'territorio comanche' con dos alemanes (la otra semifinal es Magdeburgo - Aalborg). "Es el fin de semana del balonmano y se hace en Colonia porque es éxito asegurado. Me gustaría que fuese aquí y metiésemos 20.000 personas. O en otro sitio en España o en otro país. Sería bueno para todos, pero allí es éxito asegurado y al mismo tiempo es un hándicap entre comillas que tenemos los equipos no alemanes", recalcó el malagueño.

Ortega espera una 'guerra' el sábado contra el Kiel / JAVI FERRÁNDIZ

"El Kiel ha estado algo irregular en la Bundesliga (5º) y eso los hace más peligrosos. Pondrán toda la carne en el asador, porque pueden salvar la temporada. Con Jicha es un equipo difícil, porque alterna varios sistemas defensivos, sobre todo dos. Nos vamos a encontrar un 6-0 durísimo, un 3-2-1 muy agresivo, un 3-3 en ataque, siete contra seis y hay muchas cosas que preparar, además de estar muy bien el Día D y la Hora H", prosiguió Ortega.

Pese a ello, el andaluz ve a su equipo "bien, con buen espíritu. Decirte que no hay nadie que tenga problemas sería mentirte. A estas alturas en el mundo profesional siempre hay gente que arrastra problemas, pero seguro que se van a quedar en el banquillo porque todo el mundo quiere jugar esta Final Four y el equipo lleva trabajando toda la temporada para ese sueño. Nos hemos clasificado otra vez para la Final Four y vamos con toda la ilusión".

Sobre la gran segunda parte de la temporada de Gonzalo Pérez de Vargas, el míster barcelonista recalcó que los jugadores "son profesionales. Él tuvo una época en la que estuvo un poco descolocado por todo lo que pasó, pero en el último mes y medio ha estado al mismo nivel o incluso mejor que Emil (Nielsen). Si no recuerdo mal, en cuartos de final estuvo en la portería la mayor parte del tiempo".

Ortega también analizó la situación del recuperado Makuc: "Es importante por el tema de rotaciones, sobre todo por la baja de Pol (Valera). Hemos intentado meter lo máximo posible en la Copa del Rey y antes en los dos últimos partidos de liga. Es imposible que esté al cien por cien después de nueve meses y de la lesión tan grave que tuvo, pero puede entrar en la convocatoria. Son dos partidos muy intensos y necesitamos a todo el mundo".

Para acabar, la progresión de Javi Rodríguez: "Ha tenido altibajos. En diciembre pasó a ser el tercer pivote, pero no se vino abajo y ha aprovechado muy bien la baja de Jaime (Gallego). En defensa cada vez está más fiable y en ataque tiene que mejorar el lanzamiento, pero no podemos olvidar que tan solo tiene 21 años. La camiseta del Barça pesa mucho y cada jugador nuevo necesita un año aquí. Y él nos está ayudando ya. El año que viene tiene que dar otro paso adelante".