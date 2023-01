¡Una detrás de otra! La letra de la nueva canción de Shakira que deja temblando a Piqué y Clara Chía

Bizarrap cuenta con Shakira para su sesión 53 La canción se ha hecho muy virales en sus primeras horas de publicación

Bizarrap y Shakira han colaborado para la sesión número 53 del proyecto del argentino. La sesión tenía que mantener el listón de las de Quevedo y Duki, que tan buena acogida habían tenido entre los fans.

Un estribillo pegadizo, una producción que coquetea con el trap y la música urbana y el ya clásico estudio de grabación que corona a nivel audiovisual toda la canción. Todos los ingredientes para que ambos copen los tops musicales durante estas semanas.

Veremos si esta sesión consigue las cotas de éxito de sus predecesoras, de momento la acogida ha sido buena pero en esto de la música nunca se sabe porque muchas veces hay que darle 'segundas oportunidades' a las canciones antes de acabar enamorándose de ellas.

La colombiana tenía una presión añadida ya que la letra de la sesión iba a ser analizada al detalle por todos los sucesos relacionados con Gerard Piqué. Pues bien, el tema no ha defraudad y muchos se han lanzado en redes a buscarle dobles sentidos a cada coma de la canción.

La letra no puede ser más CLARA: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”

Sea como sea la acogida ha sido tremenda y sin duda nos encontramos ante un auténtico hit, de esos que tararearemos en cualquier sitio durante meses y meses.