Ancelotti para los pies a Piqué: "Los madridistas no olvidarán..."

El técnico del Real Madrid salió al paso de las críticas del exjugador del Barça Gerard había cuestionado el valor de la última Champions ganada por el conjunto de Carletto

Poco después de derrotar al Sporting Braga y asegurarse la presencia en los cruces de octavos de la Champions, Carlo Ancelotti envió un pequeño recado a Gerard Piqué a raíz de las declaraciones del exjugador del Barça relativizando el valor de la última Champions League ganada por el Real Madrid.

La pequeña polémica arrancó por la mañana cuando Piqué, en una entrevista en RAC1, recurrió a su habitual ironía para relativizar el valor de la última Champions madridista. "La última fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie", sentenció.

Carlo Ancelotti no dejó escapar la oportunidad para descalificar las declaraciones del provocador Gerard. "Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madridista. No hay ningún madridista que pueda olvidar la decimocuarta Champions. No hay ninguno que la olvide. Es una Champions que se recordará por vida", manifestó el técnico italiano.

Deberes cumplidos

Ancelotti se mostró de lo más complaciente tras derrotar al Sporting Braga, asegurarse de forma matemática el billete hasta los cruces de la Champions y recuperar para la causa a jugadores con escasa presencia esta temporada como el caso de Brahim o Lunin.