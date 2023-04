Un concursante de 'La Isla de las Tentaciones' desvela cómo es el casting del programa

Hay muchas incógnitas sobre el proceso de selección en el programa Un tentador se ha sincerado sobre las preguntas que se hacen

La Isla de las Tentaciones es uno de los programas más seguidos de la televisión en la actualidad. De hecho es la joya de la corona de Mediaset junto a Supervivientes por lo que le ponen todo el mimo (y presupuesto) posible.

Es por eso que mucha gente ansía conocer los entresijos del programa. Uno de ellos, cómo no, es el proceso de selección que ha hecho público Fran, uno de los tentadores de esta última edición que llegó a tener una cita con Laura.

El participante habló en el canal de la streamer Claudia Nicolasa, donde contó que la productora del programa le escribió varias veces por Instagram para intentar reclutarlo para el casting de la edición.

Fran habló sobre las preguntas que le hicieron, explicando que se sintió muy cómodo y que giraron sobre el amor y sobre cómo ve él a las mujeres. Eso sí, también bromeó sobre cómo manipularon una pregunta en concreto.

"Me preguntaron sobre qué era lo que más me gustaba de mi cuerpo... y dije que mi pelo" eso sí, en su video de presentación se quedaron con un corte en el que aparecía diciendo a modo de broma: "Me toco un poco el pelito y las tías se derriten" siendo una continuación de esta pregunta.