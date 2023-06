¿Irá Belén Esteban a 'El Chiringuito'? La tertuliana de Sálvame se pronuncia al respecto

La Princesa del Pueblo asegura que varias plataformas le han hecho ofertas laborales Además, en un encuentro con Josep Pedrerol, este le habría invitado a ir a su programa

Sálvame terminará el próximo 23 de junio (el final de Viernes Deluxe se ha retrasado hasta principios de julio), por lo que muchos colaboradores ya están buscando otros trabajos para no quedarse parados.

Belén Esteban, tal y cómo ha dicho en varias ocasiones, lo tiene claro: "la tele no la voy a dejar, porque me gusta. Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele". Pero sí, se centrará más en su empresa Sabores de la Esteban: "me dedicaré a ella, iré a algún programa, me haré dos o tres exclusivas en alguna entrevista... Pero con tranquilidad", reveló en un acto promocional de Sabores de la Esteban.

Ahora bien, en un intento de ampliar horizontes, Belén Esteban ha concedido una entrevista para Club 113, un interesante podcast de YouTube, en la que ha aclarado cuáles son las ofertas laborales que han tocado su puerta: "ofertas en plataformas muy importantes (...). Me encanta lo digital, pero yo estoy ahora mismo en Sálvame".

También ha dejado caer que podría tener algo en Atresmedia, al menos de forma puntual: un buen día, tuvo un encuentro casual con Josep Pedrerol en una fiesta, y aceptó acudir como invitada a El Chiringuito de Jugones: "el hombre fue encantador. Y a mi, que me encanta el fútbol y soy del Atleti a muerte... Le dije que tenía que ir a su programa. Iré, iré. Está muy bien el programa, lo ve mucha gente y me alegro".

De esta forma, el futuro de Belén Esteban parece garantizado. Probablemente, su rostro no se marche del todo de Mediaset, pero por el momento, Sálvame es historia.