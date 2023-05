¿Qué hará Belén Esteban tras el final de Sálvame?

La colaboradora de Sálvame revela sus planes tras la cancelación Belén Esteban ha presentado nuevos productos de su empresa

Sálvame terminará el próximo mes de junio, pero sus colaboradores empiezan a aclarar qué será de ellos cuando acabe el programa de Telecinco. Belén Esteban ha dejado claro en unas declaraciones recogidas por la revista Lecturas que su futuro seguirá ligado a la televisión, sin aclarar cómo ni cuándo. Ahora bien, también se centrará en su empresa, Los sabores de la Esteban, con la que acaba de presentar nuevos productos.

El futuro de Belén Esteban seguirá ligado a la televisión... Y a su empresa

"Yo la televisión no la voy a dejar. Mi futuro, además de la tele que no la dejaré porque me gusta, es mi empresa. Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele. Nos merecemos un descansillo después de tantos años", ha confirmado Belén Esteban en un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la presentación de algunos productos de Los sabores de la Esteban.

Sin embargo, aunque no ha aclarado qué será, sí que ha asegurado estar trabajando en un nuevo proyecto con La fábrica de la tele, productora de Sálvame: "los que dicen que la puerta está cerrada, es mentira (...). Seguiré con La fábrica de la tele. Vamos a estar juntos, pero es top secret por el momento. Esto no me toca decirlo a mí. No sé qué es, pero lo único que puedo decir es que tengo unos jefes que son muy creativos. Oscar y Adrián son dos cerebritos y yo seguiré con ellos".

Este entusiasmo en las palabras de Belén Esteban anticipa un futuro de la colaboradora dentro de Mediaset, pero al mismo tiempo, fuera de Sálvame. ¿En qué formato estará trabajando su productora para dotarle de futuro en la televisión?