Belén Esteban recibe críticas en 'Sálvame': "Estás un poco insoportable"

A la colaboradora le ha afectado los comentarios de sus compañeros El formato emitirá su último programa el próximo viernes 23 de junio

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. el formato 'Deluxe' lo hará el 7 de julio, por "ajustes de programación".

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

A partir de septiembre, el grupo de medios de comunicación ha apostado por Ana Rosa Quintana para sustituir al programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

En el programa de este miércoles, han hablado sobre la situación que están viviendo Ana Obregón y Alessandro Lequio. Belén Esteban ha intentado hablar en más de una ocasión, pero sus compañeros no paraban de interrumpirle, algo que le ha molestado: "¿Puedo acabar?".

Tras varias interrupciones, Gema López no ha dudado en hacerle ver que no estaba actuando de buena manera: "Estás hoy Belén, de verdad...". Mientras que la 'princesa del pueblo' respondía: "¡Como estás tú muchos días!". Gema no se ha callado y ha seguido: "Estás un poco insoportable, discúlpame, yo a veces también interrumpo, pero no nos enfademos, cada uno tiene una opinión y no pasa nada".

Se ha podido ver a una Belén Esteban afectada, y María Patiño ha intentado consolarla: "Estamos intentando hablar contigo, estamos un poco nerviosos o yo qué sé… No sé si tienes una tarde de nervios y nos está costando trabajo hablar contigo". Tras las palabras, Gema se ha disculpado, y ha quedado todo en una pequeña discusión.