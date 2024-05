"Me despierto todas las mañanas pensando en la final contra el Barça"

Damaris Egurrola habló en el programa 'La Central' de DAZN sobre la gran final de la Champions que jugará el 25 de mayo contra el FC Barcelona. La centrocampista del Lyon vuelve a Bilbao, su casa, para disputar su segunda final europea.

Sobre el encuentro, Damaris destacó que jugar en la que fue su casa es: “Muy especial. Yo creo que me despierto todas las mañanas pensando en esta final. Poder jugar en San Mamés cuando yo vengo del Athletic, y poder jugar con el Lyon, el club de mis sueños… Jugarlo con este equipo yo creo que va a ser muy especial. Aunque tampoco está todo hecho todavía, hay que jugar esta final y va a ser muy dura, pero estoy feliz de estar en casa”.

La jugadora del conjunto francés, internacional con Países Bajos, destaca que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y que está disfrutando del actual curso en Francia: “Este año he podido jugar casi todos los minutos. Me siento con mucha confianza, haciendo lo que me gusta, aprendiendo todos los días y trabajando. Pero todavía no ha terminado el trabajo, nos queda lo más bonito de la temporada para que sea redonda”.

En relación con su futuro y la posibilidad de fichar por un club español -estuvo cerca de fichar por el Barça hace unos años-, Egurrola reconoció que: “A día de hoy diría que no. Soy muy feliz aquí en el Lyon, pero nunca se sabe lo que puede pasar en un par de años. Aunque de momento no veo lo de volver a España”