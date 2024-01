"Kvaratskhelia prefiere el Barcelona o Madrid antes que jugar en Arabia"

Khvicha Kvaratskhelia es uno de los jugadores de moda del fútbol europeo. Su carrera se relanzó con su fichaje por el Nápoles la pasada campaña y siendo decisivo en la conquista de la Serie A. Su nombre se ha vinculado a muchos equipos, pero tiene claro el camino a seguir.

Según apunta el canal 'Soy Calcio', el futbolista apunta alto. Su agente, Mamuka Jugeli, sorprendió con unas declaraciones en las que primero habla del otro crack del Nápoles, Victor Osimhen, sobre quién reveló que "ha firmado un nuevo contrato, pero ¿realmente crees que jugará en el Nápoles durante toda su carrera? Te lo adelanto, irá a Arabia Saudí el próximo verano".

En el caso de su representado, Kvaratskhelia, matizó que "el Nápoles quiso aumentar su salario, pero Khvicha no aceptó. Por ejemplo, preferiría jugar en el Real Madrid, en el Bayern, en el Barcelona o quizá en el Manchester City". Por tanto, el dinero de Arabia Saudí no será su prioridad.

El agente añadió que "Kvaratskhelia tiene diferentes objetivos y preferencias. Quiere tener éxito y ya lo está logrando. Está entre los tres mejores jugadores del mundo. Todo sucederá en su momento, aún es temprano".

Amenaza para el Barça

Mamuka Jugeli tiene claro que "ningún equipo diría que no a la idea de tenerlo en el equipo. Cualquiera que sepa de fútbol, estará de acuerdo conmigo en que no tiene límites y solo puedo mejorar. He tenido contacto con muchos clubes, pero, por el momento, estamos sujetos a un contrato".

Kvaratskhelia, de 22 años, firmó contrato hasta el 2027 con la entidad napolitana y una valoración que ronda los 80 millones de euros.

El extremo georgiano será una de las grandes amenazas del Nápoles en el enfrentamiento de los octavos de final de la Champions League que lo medirá al FC Barcelona.