El Barça deja escapar a Pau Víctor

Lo de Pau Víctor es otra de esas historias incomprensibles que suceden en el Barça en los últimos tiempos. Desde el inicio de temporada, el delantero del Barça Atlètic ha sido pieza indispensable para que el conjunto que dirige Rafa Márquez se haya codeado con los mejores de la Primera RFEF e incluso se haya clasificado para el play off de ascenso a LaLiga Hypermotion. Pues bien, a estas alturas de la temporada, el futuro de Pau Víctor aún es una tremenda incógnita. Algo del todo inaudito.

Pau Víctor frente al Ibiza, en partido de ida del play off de ascenso a LaLiga Hypermotion, no falló. Anotó otro gol y suma la friolera de 19 dianas en lo que va de temporada. Registros de primer nivel que, lógicamente, han despertado el interés de numerosos clubes. Y es que durante la temporada, el delantero ha sido convocado en reiteradas ocasiones por Xavi Hernández, aunque también es cierto que no ha llegado a disputar un minuto con el primer equipo.

Cláusula incomprensible

Pau Víctor marca las diferencias desde el primer día y por ese motivo el Barça, cuando cerró la cesión con el Girona, incluyó una cláusula que recoge una opción de compra de 3 millones de euros. Un auténtico chollo visto el desarrollo de la temporada. Michel disfrutó de Pau Víctor durante la pretemporada pero, tras la llegada de Dobvyk, dio el visto bueno a la salida del joven futbolista para que disfrutara de minutos.

Lo más sorprendente del caso es que el Barça, a día de hoy, todavía no se ha dirigido al Girona o al entorno del futbolista para comunicar que ejerce la opción de compra de 3 millones de euros. El gran problema radica en que la opción para adquirir los derechos del futbolista expiró el pasado 15 de abril.

Es cierto que las relaciones entre Barça y Girona son fluidas, y que el Barça Atlètic se encuentra en plena batalla por saber si ascenderá a LaLiga Hypermotion, pero el 'pasotismo' en el club sorprende. Los problemas de liquidez en las arcas del club son evidentes, pero extraña que al menos no haya habido comunicación directa para trasladar una declaración de intenciones que no haga efectiva la fecha tope de la cláusula.

Futuro incierto

A la finalización del encuentro ante el Ibiza, Pau Víctor lanzó balones fuera respecto a su futuro más allá de la presente temporada. "Solo pienso en el presente. Estoy aquí para marcar goles, dar asistencias y ayudar en lo que pueda al equipo. Quiero agradecer a Rafa Márquez la confianza que me ha dado. No pienso en el futuro porque es algo que no depende de mí".