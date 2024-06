El 'mensaje' de Marc Bernal a Hansi Flick

El 26 de mayo cumplió 17 años en Chipre donde Marc Bernal no pudo lucir su mejor nivel con la selección sub-17. El de Berga volvió por sus fueros en Ibiza con un auténtico partidazo con el filial blaugrana. Atrás quedó la frustración de no poder ayudar a que España superase la primera fase del Europeo sub-17, Marc Bernal volvió al Barça Atlètic y demostró una vez más su enorme potencial con dos asistencias en la ida de las semifinales del play-off de ascenso.

Marc Bernal es una pieza clave en los esquemas de Rafa Márquez. Como mediocentro o interior el mexicano confía en las posibilidades de este centrocampista de la generación de Lamine que empezó en el Barça, como el de Rocafonda, con el prebenjamín blaugrana. En la Primera federación, Bernal ha sumado 27 partidos anotando dos goles y aportando tres asistencias. Su paso del Cadete A directo al Barça Atlètic le ha convertido en la gran revelación del curso en La Masia.

Otro partidazo del 'panzer de Berga'

En el campo del Deportivo se lució con un partidazo y en Can Misses se ha reivindicado como un todoterreno de lujo. Un centrocampista total capaz de correr, presionar, recuperar balones al mismo tiempo que toca, genera y llega con peligro.

Intangibles de gran nivel completados con dos jugadas que suman y de qué manera en las estadísticas. Dos minutos después del 1-0 marcado por Cedric, el Barça Atlètic reaccionó con un pase largo de Casadó que hizo bueno Bernal que llegó con potencia y centró para que Pau Víctor empatase el encuentro.

En un centro del campo con Casadó y Moha, Marc Bernal pudo exhibir su zancada y capacidad ofensiva y así se inventó la acción del 1-2 con un pase medido a Marc Guiu que el delantero centro no desaprovechó. Una jugada genial de dos jugadores de gran futuro.

"Todos los chavales soñamos con el primer equipo"

Marc Bernal tiene las ideas muy claras y un inmenso futuro por delante. El centrocampista habló en zona mixta tras su exhibición en Ibiza y a pregunta de SPORT, reconoció sus ganas de triunfar. "¿Si sueño con el primer equipo? Todos, todos los niños que jugamos en el fútbol base soñamos con el primer equipo", aseguró.

Y así definió su irrupción de vértigo y lo que le está aportando Márquez en el Barça Atlètic. "Esta temporada la puedo resumir en que he ido de menos a más, personalmente he mejorado mucho. Rafa Márquez me ha dado la confianza y la he sabido aprovechar", dijo Marc Bernal, quien reconoció sentirse más cómodo de '6', pero que juega donde le digan: "Me intento adaptar donde me ponga el mister, he jugado de interior de central y me he sabido adaptar más cómodo de pivote".

Y admite que en el aspecto en el que más ha progresado es en de aguantar la presión de ser, con 16 años, un futbolista importante con el filial_: "He mejorado mucho en el tema de la presión ser tan joven y competir con estos equipos de experiencia ayuda mucho al equipo. Estoy orgulloso de ayudar al equipo hoy con estas dos asistencias".