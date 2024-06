Mbappé al Real Madrid, fichaje inminente: última hora y reacciones en directo

¡El Madrid le marca el terreno a Mbappé!

Tras ganar la Champions, el Real Madrid le ha hecho saber a Kilian Mbappé que no irá a los Juegos Olímpicos. El fichaje del francés aún no es oficial, pero de momento el Madrid ya le ha dejado claro al francés que no quieren arriesgar y por lo tanto que no vaya a los Juegos de París. La decisión está clara y es irrefutable, sin tener en cuenta la presión de Macron. El club tiene el poder de decidir y quiere conservar a Mbappé fresco después de la Eurocopa.