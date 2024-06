Todos los entrenadores del Barça fuera, menos Ortega

Profunda renovación la que el Barça vivirá en sus banquillos para la próxima temporada. Tan solo uno de los seis entrenadores que están al mando de los seis equipos profesionales seguirá ejerciendo su cargo el año que viene: Carlos Ortega del balonmano. El proyecto está más vivo que nunca y podría verse culminado con la 12ª Copa de Europa, la tercera en cuatro años.

Vayamos por partes. La baja más destacada de todas, sin duda, es la de Xavi Hernández al frente del primer equipo de fútbol masculino. El egarense anunció a finales de enero que no seguiría en su cargo a partir de la próxima temporada. Sin embargo, el presidente Laporta cuatro meses después, le convenció para que cambiase de opinión y así lo escenificaron en una rueda de prensa entre abrazos, euforia y lágrimas. Un mes después, el club decidió rescindirle el contrato y sustituirle por Hansi Flick.

Por lo que respecta al banquillo del primer equipo femenino, Jonatan Giráldez tampoco seguirá al frente del equipo que ha hecho historia alzando un póker de títulos y revalidando la Champions League. El gallego, no obstante, decidió en diciembre que no continuaría en el Barça, después de tres temporadas al frente del equipo. Sale por la puerta grande y pondrá rumbo a los Estados Unidos para iniciar una nueva etapa en los banquillos.

Giráldez, con la Champions / JAVI FERÁNDIZ

Ni fútbol sala, ni hockey... ¿Ni baloncesto?

Jesús Velasco optó por no renovar su contrato y finalizar su etapa como blaugrana y apunta a ser el nuevo seleccionador español. El toledano cierra su ciclo como culé tres años después con nueve títulos en el zurrón, que podrían subir a diez si ganan la Liga.

Tampoco lo hará Edu Castro, a quien el club ha decidido no renovarle su contrato como entrenador de hockey patines. Ha estado 19 años vinculado al club, desde la temporada 2017/18 como primer técnico. 22 títulos en siete temporadas, con la posibilidad de añadir uno más a su palmarés con la OK Liga. Una vez finalizado el curso, el Barça anunciará su sustituto.

Edu Castro, durante un partido / Dani Barbeito

El siguiente en añadirse a la lista podría ser Roger Grimau, después de que el equipo de baloncesto no pudiese forzar el cuarto partido y caer en los tres enfrentamientos de las semifinales del 'play-off' de la Liga Endesa ante el Real Madrid; así como quedarse fuera de la Final Four de la Euroliga. El proyecto del club en esta sección no ha tenido éxito y el técnico podría ser cesado del banquillo tras una temporada al frente.