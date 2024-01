¿Cuánto dinero ganará el vencedor de la Supercopa?

El Barça defenderá el título de campeón de la Supercopa de España que ganó el año pasado en Riad contra el Real Madrid. Los de Xavi Hernández derrotaron este jueves en el Al-Awwal Park a Osasuna con goles de Lewandowski y Lamine Yamal y este domingo a las 20:00 se jugará la final. Un clásico para dilucidar el primer título de la temporada, en el que, además, habrá un millón de euros extra para el campeón. Ambos equipos tienen asegurados 7 millones, 6 por participar y otro por ganar las semifinales, el ganador se llevará otro más.

En el Awwal Park de Riad se juega algo más que un clásico. Hay un millón en juego, que no le vendría nada mal a ambos conjuntos. Sobre todo, al Barça, que está tratando de poner el foco en el mercado en busca de un centrocampista. "Vendría muy bien fichar a un centrocampista en este mes de enero, pero la realidad es que hoy por hoy no hay posibilidad de inscribir a nadie por temas económicos". El técnico fue sincero explicando con crudeza el asunto, pero no cerró la puerta definitivamente a esa deseada incorporación.

Por lo que hace al clásico, en los dos partidos amistosos, ambos disputados en Estados Unidos, Las Vegas y Dallas, el Barça pasó por encima del Real Madrid: 0-1 el 23 de julio de 2022 y 0-3 el 29 de julio de 2023.

Tras este duelo, el de Dallas, fue cuando Carvajal aseguró: "Perder ante el Barça no es plato de buen gusto, pero hay que saber el momento en el que estamos, lo que significa el partido y estoy convencido de que en competición oficial les vamos a pasar por encima".

¿Cómo se reparte el dinero de la Supercopa?

El reparto económico en la Supercopa de España se establece en función de los resultados deportivos, las audiencias televisivas y el valor que los clubes tengan en el actual reparto de derechos audiovisuales. En cada edición son 40 millones de euros los que la RFEF recibe y que distribuye en su mayoría a lo que llaman pirámide del fútbol.

Siete millones de euros recibirán Real Madrid y Barcelona por alcanzar la final, mientras que el Atlético de Madrid se aproximará a los tres, mientras que Osasuna algo más que un millón de euros.

Ganar la final de la Supercopa de España supondría ganar otro millón más.

El Madrid repartirá el premio

Florentino Pérez y los capitanes del equipo, encabezados por Nacho, habrían llegado a un acuerdo para fijar las primas en caso de ganar la Supercopa de España. La cifra llegaría a los 150 mil euros por cada jugador de la plantilla y el staff técnico, según Defensa Central. Esto supondría un desembolso en torno a los cuatro millones de euros.

Un premio para los jugadores y el cuerpo técnico por conquistar el primer título de la temporada y ante un rival de la categoría del Barcelona y después de haber eliminado al Atlético de Madrid. La cantidad supondría la mitad de lo que se embolsaría el club de los premios que reparte la Federación de Fútbol (RFEF) a los participantes, más los premios por objetivos conseguidos.