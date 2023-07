Nombre de guerra

Si bien The Strongest mandó en la primera mitad del siglo XX, desde la llegada del profesionalismo en 1950, y con la implantación de un torneo nacional, Bolívar ha tomado distancia respecto al resto Pero no todo ha sido un camino de rosas para Bolívar. En 1964, por ejemplo, perdieron la categoría en el torneo paceño

Entre 1932 y 1935, Paraguay y Bolivia se enfrentaron por el control del Chaco Boreal y sus recursos naturales. El conflicto, que sería conocido como Guerra del Chaco, acabó con la vida de 100.000 personas, en el episodio armado más sangriento del siglo XX sudamericano. Uno de los pasajes de la contienda, sucedido en 15 días de mayo de 1934, resultó decisivo para que los bolivianos evitaran una victoria rápida del enemigo. Fue la batalla de la Cañada Strongest, la única que ha pasado a la historia con el nombre de un club de fútbol.

Cuando empezaron las hostilidades, The Strongest, el decano boliviano, fundado en 1908 por alumnos del colegio estadounidense a los que sonaba magníficamente un nombre en inglés, ya era el que acumulaba más entorchados locales. La liga nacional todavía no existía, así que las rivalidades ciudadanas, como la que acabaría dando forma al clásico paceño, alcanzarían una gran dimensión. A principios de la década de 1930, el conjunto contaba ya con 1.500 socios, de los que unos 600 se sumaron al ejército al inicio de la guerra, según contó a Panenka el historiador Guillermo Mejillones Quispe. El propio presidente de la entidad, Víctor Zalles, envió una carta a los mandos bolivianos en la que ofrecía a los reservistas del club para luchar “en defensa del hogar patrio”. No sólo futbolistas de The Strongest empuñaron un arma. En un contexto de movilización, también integrantes de su nuevo vecino, Bolívar, dieron el paso. El conjunto celeste se había fundado pocos años antes, en 1925, con nombre de libertador y un toque intelectual en su primera denominación: Club Atlético Literario Musical Bolívar. Precisamente en 1932, Bolívar cosechó su primer éxito de la era amateur. Iba líder cuando el enfrentamiento bélico paró la competición, por lo que le otorgaron el título. The Strongest terminó segundo. Mientras sus miembros marchaban al frente, nacía una nueva rivalidad. La mayor de Bolivia.

Nuevos tiempos

Si bien The Strongest mandó en la primera mitad del siglo XX, desde la llegada del profesionalismo en 1950, y con la implantación de un torneo nacional, Bolívar ha tomado distancia respecto al resto. Aunque los ‘Tigrados’ de The Strongest cuentan con diez cetros locales más (20) que la ‘Academia’, desde que se define a un campeón boliviano nadie ha cantado el alirón más veces que Bolívar. Son 30, el doble de que su rival ciudadano, segundo en la lista junto a Wilstermann, con 15.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para Bolívar. En 1964, por ejemplo, perdieron la categoría en el torneo paceño. Sin embargo, aquello dio lugar a la llamada ‘Operación Retorno’, que de algún modo sirvió para reforzar los fundamentos de un club que hoy es, según varias encuestas, el que cuenta con más hinchas de todo el país. Otro momento delicado en su historia es más reciente. Sucedió en 2008, cuando la entidad entró en quiebra. Fue entonces cuando asumió la presidencia Marcelo Claure, un hombre de negocios originario de La Paz que participó en la creación del Inter Miami y es, además, uno de los principales accionistas del Girona. La conexión de Claure con el City Football Group, grupo encabezado por el Manchester City que también posee parte del club de Montilivi, no acaba en la ciudad catalana: el Bolívar también mantiene un acuerdo de colaboración con el grupo ‘cityzen’, la mayor sociedad de multipropiedad de clubes del mundo.

Después de la suspensión del Torneo Clausura de 2022 debido a la inestabilidad social y política, la competición boliviana se ha renovado en 2023 con una sola liga a doble vuelta y un nuevo torneo de liguilla y eliminatorias, la Copa de la División Profesional, que da acceso a la Libertadores. De momento, tras 16 jornadas disputadas, The Strongest lleva la delantera, con seis puntos de ventaja sobre Bolívar, cuarto. Faltan aún por jugarse la mitad de los partidos, pero de mantenerse así, The Strongest frenaría una sequía de siete años en los que ha terminado segundo en ocho de las nueve ediciones del campeonato. La más dolorosa, la última: por tercera vez, los dos grandes de La Paz se encontraban para definir el vencedor final, pero Bolívar no dio opción (3-0). Fue la venganza del Apertura de 2016, en el que el ‘Tigre’ superó a la ‘Academia’ (2-1) en otra final que deshacía el empate en el liderato.

Con el regreso del balompié boliviano, vuelve la emoción de unos derbis que han marcado el recorrido centenario del fútbol del país. Celebramos que se vean otra vez las caras: señal de que reina la paz.

Bolívar-The Strongest

LA PAZ

16°29’39’’S 68°08’51’’O

—

Población

816.000 habitantes

País

Bolivia

Distancia entre estadios

0 km: comparten el estadio Hernando Siles (43.000 espectadores)

Hat-trick de consejos

—

CÓMO LLEGAR

No hay vuelos directos desde España hasta La Paz, así que tendrás que hacer escala en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, el más grande del país. Otra opción, saliendo tanto desde Madrid como desde Barcelona, es hacer escala en Bogotá, Colombia.

QUÉ VISITAR

Elevada a más de 3.600 metros, puede que la altura y el ajetreo constante de una urbe como La Paz te pida una cierta adaptación. El teleférico te ayudará a ver las cosas con perspectiva. No es sólo un medio de transporte: es una manera de disfrutar de una panorámica privilegiada.

DÓNDE SALIR

Pasea por la calle Jaén, una arteria de estética colonial. Empápate de cultura en sus museos y haz un alto en sus bares. Se trata de un pasaje, además, acompañado de relatos paranormales. ¿Fantasmas? Las apariciones que no fallan, en todo caso, son las de los turistas. Por algo será.

PRÓXIMO PARTIDO

DOMINGO, 23.07.23 (23:30 h)