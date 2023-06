Maldito diario: París, 14 de junio de 2023

Querido diario. He vuelto a tus páginas para buscar si apunté en su momento cuándo exactamente nos dijo Mbappé que no quería prolongar su contrato hasta 2025. He estado ojeando mis entradas de hace un año y, nada, no he encontrado ni una referencia...

Tampoco recuerdo la carta que dice que nos mandó. ¿O era un email? Tendría que haber mirado en la carpeta de correo basura, que es a donde van a parar las peticiones de mis estrellas, junto a las invitaciones a la Superliga y las ofertas que me hacía Bartomeu. ¿Tú dirías que Kylian nos la está jugando y que todo es una maniobra para poder fichar cuanto antes por el Madrid? Nah, ¿cuándo nos ha hecho algo así? Si el chaval ha dicho que quiere continuar la próxima temporada aquí porque es “muy feliz” en París.

Entonces... ¿Ya sabe que no lo será a partir de 2024? Siempre ha tenido capacidad de anticipación, pero aquí se ha superado. Casi tan bueno mareando a presidentes como mareando a defensas. Casi tantos goles como tweets y comunicados. Seguro que nuestra afición, a la que le cuesta tan poco abuchear e insultar a sus estrellas, lo entenderá perfectamente, ¿no crees? Y luego la culpa será nuestra por haberlo querido vender en vez de dejar que se marche gratis la temporada que viene.

¡¿Es que se cree que soy nuevo?! No, no lo soy, aunque mi palmarés europeo indique lo contrario. Si algo he demostrado desde que mando en el PSG es que, a mí, los trofeos me importan poco. Al estilo Catar con el Mundial: ¿para qué ganarte algo si puedes comprarlo? Esa es la filosofía. Un puñado de ligas francesas y con eso me basta.

¿Qué gracia tiene quitarle la Champions a los ‘grandes’ de Europa si puedo humillarlos en el mercado de fichajes, que es mucho más interesante y es de lo que todo el mundo habla? ¿O ya no te acuerdas de las risas con el Barça con lo de Verratti y Neymar? Deberían avisar a Florentino, su colega de la Superliga, de que no le voy a dejar jugar con el PSG. Porque, vaya, si nos ponemos a jugar, no ganamos ni de coña. Eso ya hace tiempo que lo tengo claro.

Nasser A. K.