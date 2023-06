Jack Grealish: "Salí y me divertí, pero no fui el único"

Jack Grealish no se esconde de las imágenes suyas que se viralizaron durante la celebración del triplete: "Sabía lo que hacía, pero soy así cuando estoy de fiesta" Tras ganar el triplete y celebrarlo, el delantero del City fue convocado con la Selección para los encuentros contra Malta y Macedonia del Norte

Icónicas, son ya las imágenes de la celebración del delantero del Manchester City, Jack Grealish, tras haber cumplido uno de sus sueños futbolísticos: ganar la FA Cup, la Premier League y la Champions League, la misma temporada. Los vídeos que se han viralizado en Internet muestran al jugador inglés saliendo de marcha varios días seguidos en Estambul, Ibiza y posteriormente en Manchester.

Las imágenes de la celebración de Grealish han dado la vuelta al mundo y han dado mucho que hablar. Algunos han criticado sus actuaciones, en ocasiones, con posiciones algo extremas, y otros han empatizado con la situación del joven jugador de 27 años y la forma en que lo celebró.

"Lo que no voy a hacer es venir a aquí y decir que no bebo y que no salgo de fiesta", aclaró Grealish. "Sabía lo que hacía, pero soy así cuando estoy de fiesta. Bueno, quizá no tan habitualmente, pero acabábamos de ganar el triplete y eso es algo que no volverá a ocurrir jamás. Salí y me divertí, pero no fui el único, lo que pasa es que había mucha gente grabándome", insistió el delentero.

Días después de ganar el triplete el entrenador de la selección de Inglaterra, Gareth Southgate, convocó al delantero del City para los encuentros frente a Malta y Macedonia del Norte. Grealish no salió titular en ninguno de los dos partidos pero sí que contó con algunos minutos para suplir al delantero del Manchester United, Marcus Rashford.

"Pensé que ser titular el sábado sería cuestión de suerte. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Bien Phil Foden, bien Marcus Rashford o bien yo. Al final fue Rashford, pero no hay queja. Es obviamente uno de los jugadores más en forma del momento y creo que estuvo increíble", confesó Grealish.