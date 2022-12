La historia infinita de Modric con Croacia: la última bala en la recámara, hermano mayor de Livakovic y la gran decisión

Podrá resarcirse de la eliminación mundialista con su presencia en la 'final four' de la Nations League en junio Modric, de 37 años, aseguró que se volvería a plantear su futuro con la selección cuando finalizara el Mundial

A finales de 2021, durante la fase de clasificación del Mundial, Luka Modric tuvo una charla intensa con Dominik Livakovic. El meta del Dinamo, uno de los héroes de Croacia en Qatar, estaba pasando por una crisis de confianza.

Había perdido su rango de titular y Modric fue franco con él: no estás progresando y juegas con miedo a cometer errores, le dijo. "¿Por qué no puedes cometer errores? Todos lo hacemos. Creo que tu problema es el medio a cometerlos". La conversación fue una especie de liberación para el portero, que encontró en las palabras de su capitán un impulso en su carrera con la selección.

Los dos han sido los grandes protagonistas de Croacia en un Mundial, donde han caído en semifinales y ha reivindicado la vigencia de Modric. El centrocampista sigue ampliando su leyenda con la selección: sabe lo que es ser semifinalista y finalista de un Mundial, es el gran líder espiritual del grupo y el futbolista con mayor influencia en el juego.

La charla de Modric con Livakovic que ya es viral | Twitter

Durante su estancia en Qatar no ha querido definir su futuro pero, con la 'final four' de la Nations League, en el horizonte no parece el momento para dejar la selección. Croacia es junto a España, Países Bajos e Italia una de las selecciones que participarán en el torneo en junio.

La fase final de la competición continental del próximo verano se jugará en Róterdam y Enschede entre el 14 y el 18 de junio. Los emparejamientos serán determinados mediante un sorteo en Nyon, en enero de 2023. Nadie duda de que estará Modric: el croata sigue alargando su último baile con Croacia.