Literatos del fútbol

La diada de Sant Jordi no trae buenos recuerdos a los socios y aficionados del Barça. A un gran partido le acompañan varios resultados críticos, de esos que cuesta sacar de la mente por la negatividad que evocan en un día tan señalado para los catalanes. El gol de Messi en el último minuto de partido en el Santiago Bernabéu, en 2017, un tanto que significaba el gol 500 del argentino y por el que acabó mostrando la camiseta azulgrana con el ‘10’ a la espalda ante un público atónito, es la única imagen que los barcelonistas recordarán de una gran victoria en un 23 de abril.

Más allá de ese episodio, Sant Jordi no parece ser un gran día para los culés. En 1975, el conjunto liderado por Johan Cruyff cayó eliminado contra todo pronóstico en las semifinales de la Copa de Europa tras empatar a uno con el Leeds United en el Camp Nou. 27 años después, en 2002, los barcelonistas cayeron (0-2) en la ida de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid de los ‘Galácticos’ con una exhibición de Zinédine Zidane. Y no se olvida el infausto 4-0 encajado en el Allianz Arena de Múnich en la diada de Sant Jordi de 2013; el fin de una era que terminó evidenciándose con la llegada, dos meses después, de Gerardo ‘Tata’ Martino al banquillo.

Pero Sant Jordi es alegría. Son libros y rosas. Amor y belleza. Paseando por pueblos y ciudades de Catalunya, el cuerpo te lleva inevitablemente a tocar, a ojear, a oler libros. Alguno acabará cayendo, ya sea para consumo propio o para regalar. Porque regalar un libro es un acto precioso. Los títulos relacionados con el deporte, sin embargo, no suelen ser los más vendidos del año. Es habitual que, con motivo de esta jornada tan especial, los periódicos deportivos hagan sus recomendaciones.

Libros sobre fútbol, sobre el Barça, el Real Madrid, y otros para interesados en el deporte internacional. Pero su consumo es reducido. Únicamente un 1,5% de los lectores de libros en España lee libros deportivos, según una encuesta del Ministerio de Cultura y Deporte. Un porcentaje que dista del 10% de lectores británicos que consumen volúmenes de esta temática. Aunque, ni mucho menos, la calidad de las obras es inferior en España.

En el territorio ibérico se han escrito libros deliciosos y de referencia, tanto en catalán como en castellano. Historias del Calcio, de Enric González; Futbolistas de Izquierdas, de Quique Peinado; Salvajes y Sentimentales, de Javier Marías; o Fútbol: una religión en busca de un Dios, del estimado Manuel Vázquez Montalbán, contienen una exquisita literatura. También los relacionados con el Barça y su historia deben tener un lugar reservado en las librerías. No hay que olvidar El Barça Segrestat o El Caso Di Stéfano, de Jordi Finestres y Xavier Garcia-Luque; la trilogía de Frederic Porta y Manuel Tomás (Barça Inédito, Barça Insólito, Barça Olvidado) o el difícil de encontrar Un Barça Triomfant?, de Josep Morera Falcó, que acabó censurado por el expresidente Josep Lluís Núñez. En el ámbito internacional, Fútbol contra el enemigo, de Simon Kuper, o el Fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, tienen que salir citados en este artículo. Dos obras maestras imprescindibles.

Pero si un libro lo cambió todo para siempre, ese fue Fiebre en las Gradas, de Nick Hornby. Hace ya más de 30 años, el novelista inglés decidió plasmar en un relato inigualable su amor por el Arsenal, los sentimientos que le despierta el club de su vida desde que asistió por primera vez al estadio de Highbury, hasta el punto culminante del título de liga conquistado por los ‘Gunners’ en 1989. Fever Pitch, su título original, fue una revolución. Alcanzó el millón de ventas solamente en el Reino Unido, e inspiró una película que se estrenó en la gran pantalla el 4 de abril de 1997, bajo el mismo título.

El fútbol ha marcado gran parte de la vida de Hornby. Pensaba en él desde que se levantaba por la mañana hasta que se iba a dormir. En el Arsenal. En el partido del fin de semana, en qué haría hasta que llegara la hora del pitido inicial. Un sentimiento que recorrió su cuerpo durante años y que registró en las páginas del libro de fútbol más reconocido del mundo. Sin embargo, ahora que han pasado ya más de tres décadas desde su publicación, a Hornby le impregna un sentimiento de nostalgia y, a la vez, de pena.

“Hoy en día ya no es lo mismo”, dijo en una entrevista en BBC Radio 4 en abril de 2012, coincidiendo con el 20º aniversario de Fiebre en las gradas. “Mi impresión es que la mayoría de los niños van a los partidos de fútbol como si fueran al teatro, como un regalo, algo que verán tres o cuatro veces al año”, explicó en la radio. Donde antes estaba Highbury, un estadio con precios populares al que Hornby acudía cada fin de semana, ahora hay pisos de lujo con piscina. Y el Emirates Stadium, donde juega el Arsenal desde su inauguración, en 2006, ha pasado a ser un recinto elitista al que sólo pueden acudir las familias con una buena renta.

"El libro de Hornby fue capaz de vincular al aficionado con el escritor”, dice Puntí

“La reflexión es muy acertada viniendo de un fan del Arsenal. Él lo ha vivido. El vínculo con el padre es ir al campo. Es verdad que en los clubes de la Premier League ya no funciona así”, reconoce a Sport Dossier Jordi Puntí, escritor y opinador de fútbol en varios medios de comunicación que coincide plenamente con Hornby: “El fútbol de élite se ha transformado hasta tal punto en los últimos 15 o 20 años que el libro que escribió en su momento no lo podría hacer hoy. Ahora es difícil económicamente ir asiduamente a ver al Arsenal, que ya era un club de la élite dentro del panorama londinense”.

Para Puntí, Fiebre en las Gradas “sí que tuvo este punto de cambio en el lector de libros. Fue capaz de vincular al aficionado con la persona que escribe. Le veo un paralelismo con el momento en el que los diarios de aquí empezaron a publicar opinión sobre fútbol de escritores como Manuel Vázquez Montalbán, con el Barça, o Javier Marías, con el Real Madrid”. En los años 90, cuando se disputaba un Clásico, Vázquez Montalbán y Marías se enfrentaban en un cara a cara dialéctico. Una gozada.

Jordi Puntí es autor de Todo Messi, un ensayo sobre las impresiones que le ha despertado el ‘10’ a lo largo de su carrera futbolística que también ha traspasado fronteras en los últimos años y que se ha renovado con una nueva edición tras el Mundial conquistado por la selección argentina. Sobre el hoy jugador del PSG se han escrito decenas de libros. En España y en el mundo. Y todos ellos se verán obligados a irse actualizando día tras día hasta que la leyenda cuelgue las botas.

“Messi todavía es un work in progress. Todos estos libros que se han publicado quedarán desfasados el día que se retire”, dice Puntí, que escribió su obra en 2018 imaginando que Messi nunca dejaría el Barça y no ganaría un Mundial. “Por primera vez me he visto obligado a utilizar adjetivos negativos. La primera edición terminaba con un capítulo titulado ‘Inmortal’ y la nueva acaba con el capítulo ‘Mortal’. Hay un hilo que une la servilleta que utilizó el primer día para firmar por el Barça con el pañuelo con el que se sonó el día de la despedida”, explica Puntí. La historia ha cambiado radicalmente en cinco años, pero los libros sobre Messi seguirán copando la sección deportiva en las bonitas paradas de Sant Jordi.