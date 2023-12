Dos participantes de 'La isla de las tentaciones' desvelan lo que no se ve en pantalla

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

Esta misma semana se ha conocido a las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones 7'. Los seguidores tienen muchas ganas de que empiece la nueva edición, y no solamente eso, y es que los exparticipantes también quieren opinar sobre las nuevas parejas.

Tania Déniz y Ana Nicolás, que entraron en la quinta edición de la isla, han pedido a los seguidores que sean empáticos con los nuevos, ya que se pasa peor de lo que parece: "Se pierde en 'La isla de las tentaciones' más peso que en 'Supervivientes', es fuerte, así que imaginaos", ha declarado la murciana.

Tania ha explicado que no todo lo que se ve en las pantallas es real, y que hay más sufrimiento de lo que se muestra: "Aunque nos veáis de risas y de fiesta eso no es todo, no sale todo porque en un programa se recortan cosas". A estas declaraciones, Ana ha querido añadir que "hay muchas horas muertas en las que nos estamos mirando y llorando, pero eso no sale".

Las dos jóvenes han asegurado a sus seguidores que "las apariencias engañan" y que hay que ser comprensivos y ponerse en la piel de los participantes del formato antes de criticar.