Gabriela Guillen desvela más detalles sobre su relación con Bertín Osborne: "Se puso muy violento"

El 31 de diciembre de 2023, Bertín Osborne se convirtió en progenitor de un bebé con Gabriela Guillén. El presentador fue padre de su sexto hijo a los 69 años.

Ambos parecían estar muy unidos, pero desde el anuncio del embarazo, su relación se ha enfriado. Incluso, el madrileño aseguró a la revista '¡Hola!', que no tiene intención ser el padre de la criatura: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre".

Este viernes, la empresaria acudirá al plató de '¡De viernes!', para contar su verdad sobre todo lo ocurrido en los últimos meses. Telecinco ha emitido un avance en el que Guillén explica los problemas que le generó el embarazo a su relación con el presentador.

"La reacción de él fue que me dijo una palabrota. 'No me jodas' o algo así. Pegó a la ventana y se puso como muy violento (...) Me dijo que si quería tener a mi hijo que él me iba a apoyar, pero que nuestra relación no podía seguir. Dijo: 'Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue'".

Tras esta situación, Gabriela ha asegurado que dejaron de hablarse durante un tiempo, y que fue Osborne quién retomó el contacto: "Me dice que lo intentáramos, que todo iba a salir bien. Me dijo que me apoyaría y estaría conmigo, que él me quiere en su vida, que me adora, que no me quiere perder y que íbamos a tomar la mejor decisión para que todos estuviéramos bien".

El próximo viernes se conocerán más detalles de la relación entre la pareja, pero Gabriela ha asegurado que Bertín le propuso que se fuera a Paraguay.