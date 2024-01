Fabiola Martínez responde a los rumores sobre su nuevo romance

La revista 'Diez Minutos' ha publicado esta semana unas fotografías en las que se puede observar como Fabiola Martínez pasea acompañada de un hombre por las calles de Madrid. Las imágenes aparecen en la portada del citado medio, y han disparado los rumores sobre un nuevo posible noviazgo.

La venezolana ha respondido las preguntas de los periodistas, aclarando su relación con este misterioso hombre con el que compartió una cena en un popular restaurante de la capital madrileña, abandonando el lugar durante la madrugada. Estas han sido sus declaraciones, retransmitidas por 'Mañaneros' de La1.

"No tengo nada con esta persona. Lo que os digo es que me vais a espantar a todos porque con esta publicidad que me hacéis no se va a acercar nadie", comentaba inicialmente la ex de Bertín Osborne.

Por otro lado, Fabiola revelaba de donde surgía su relación él: "La verdad es que nos hemos conocido por un tema de la Fundación y hemos estado viendo la manera de colaborar".

En cuanto a la vida privada de esta persona, ha preferido no opinar. "Yo no sé la vida sentimental que pueda tener este chico. Ni siquiera sé si está casado o tiene hijos. Yo no puedo llamar amigo a una persona que he visto tres veces en mi vida. Cuando uno se reúne está un rato, charla... Y yo estoy trabajando y termino muy tarde, con lo cual solo puedo cenar".