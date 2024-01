La insólita manera en la que Bertín Osborne se enteró del nacimiento de su hijo

El 31 de diciembre de 2023, Bertín Osborne se convirtió en progenitor de un bebé con Gabriela Guillén. El presentador fue padre de su sexto hijo a los 69 años.

Ambos parecían estar muy unidos, pero desde el anuncio del embarazo, su relación se ha enfriado. Incluso, el madrileño aseguró a la revista '¡Hola!', que no tiene intención ser el padre de la criatura: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre".

Hace tres días que la joven declaró a la prensa que no quería saber nada del presentador: "Si queréis que os conteste no me habléis de esta persona. Mi niño es lo único bueno que tengo. No estoy todavía recuperada, necesito estar tranquila".

Ahora, Bertín Osborne ha concedido una entrevista a la revista '¡Hola!', en la que ha explicado que se enteró del nacimiento del bebé al día siguiente de que naciera y que lo hizo por un amigo en común.

Además, el presentador ha asegurado que todavía no ha hablado con Gabriela, aunque le desea todo lo mejor. Tras esto, el madrileño ha explicado que "no tiene nada más que decir y que no quiere volver a remover temas que tanta polémica han traído".