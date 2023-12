La condición que pone Gabriela Guillén a Bertín Osborne para hacerse la prueba de paternidad

Quedan pocos días para que Bertín Osborne se convierta en padre de un bebé con Gabriela Guillén. El presentador será padre de su sexto hijo a los 69 años.

El madrileño confesó que no estaba enamorado de la empresaria y que el embarazo no fue buscado. Aun así, aseguró que asumirá sus responsabilidades y que ayudará en lo que sea para "que no le falte de nada".

Ambos parecían estar muy unidos, pero desde el anuncio del embarazo, su relación se ha enfriado. Bertín pedirá unas pruebas de paternidad tras el nacimiento de su hijo, algo que la joven ha aceptado, pero con una condición.

Ahora, Beatriz Cortázar, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' y 'Es la mañana de Federico', ha desvelado que la joven "no tiene problema en hacerse la prueba de ADN. Pero hay una cosa que tiene clara: se la va a hacer en el mismo lugar donde mandan los jueces, no una clínica privada o laboratorio privado".

Según ha indicado la periodista, Gabriela acudirá al "instituto toxicológico, un lugar cien por cien seguro e imparcial... Un sitio riguroso y con luz y taquígrafo, que no sería la primera vez que en un sitio alguien tiene un amigo". La empresaria no quiere que las pruebas pasen ningún tipo de "elaboración", para que no haya posibles modificaciones en los resultados.

La periodista Isabel González ha asegurado que el entorno de Osborne cree que no es el padre del bebé, y que solamente ha sido "un candidato a ser el padre de la criatura". Aun así, Guillén siempre se ha mostrado muy segura: "El tiempo dirá las cosas. No tengo que demostrar nada. Yo sé mi verdad".