La reacción de Bertín Osborne ante la última decisión con su ex Fabiola Martínez

Bertín Osborne no ha estado presente en la noche más importante de su fundación. Sin embargo, se ha pronunciado sobre la última decisión que tomado junto su ex, Fabiola Martínez, que ha cambiado el nombre de la hasta ahora conocida 'Fundación Bertín Osborne'.

Fabiola ejercía como anfitriona en la primera edición de los premios Dona2. Una gala solidaria y promovida por la fundación Bertín Osborne para "fomentar las cualidades humanas que nos conectan con nosotros mismos y con los que nos rodean". Aunque el presentador no se encontraba físicamente en el evento, compartió un vídeo con los presentes, explicando su ausencia y el cambio de nombre:

"Hola a todos. No he podido estar con vosotros esta noche porque estamos en campaña de navidad, hacemos una cantidad de trabajos y de grabaciones y de historias. Y además son días complicados. No he podido estar. Lo siento muchísimo porque me hubiera apetecido una barbaridad." Empezaba diciendo para explicar su ausencia.

Seguidamente, agradecía la aportación de todos los asistentes. "Sólo deciros que os agradezco que habéis estado esta noche. Que vengáis a vernos, que vengáis a ayudarnos, pero al fin y al cabo la fundación, como todas las fundaciones de este país, andamos a la cuarta pregunta 'tos tiesos' y lo que tenemos que hacer, de verdad, es salir adelante. Bueno, los tenemos desde el año 2009... a más de 3000 familias a las que ayudamos y apoyamos con sus hijos."

Finalmente, anunció el cambio de nombre y reveló que la decisión fue consensuada. "Y luego tengo que deciros también que la Fundación va a cambiar de nombre. Es una decisión que hemos tomado Fabiola y yo. La Fundación, en vez de llamarse como yo, se va a llamar Kike. Kike porque al fin y al cabo es el motor de todo lo que está pasando ahora. Mil gracias por estar ahí y nos vemos el año que viene."