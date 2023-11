Se descubre una nueva amante de Bertín Osborne durante su matrimonio con Fabiola Martínez

'Las Mamarazzis' han desvelado más detalles de esta información exclusiva en el pódcast de hoy "La relación era tan buena que ella ha estado en casa de Bertín Osborne", han contado las periodistas

Este miércoles 'Las Mamarazzis', Laura Fa y Lorena Vázquez han vuelto a desvelar una información exclusivo en un nuevo episodio del pódcast para El Periódico de Cataluña. Las periodistas han desvelado nuevas informaciones a la exclusiva que ayer se descubrió en el programa 'Espejo Público' sobre la nueva amante de Bertín Osborne durante su matrimonio con Fabiola Martínez.

El cantante habría mantenido una relación desde el año 2017 hasta ahora con una mujer catalana, morena, de 40 años cuya inicial es M, todavía no se conoce la identidad de la joven, que ha querido preservar su intimidad y se ha negado a hablar porque también tendría pareja y no querría perjudicar su relación sentimental (que también habría comenzado en 2017).

Bertín Osborne y su nueva amante

El último encuentro entre Bertín y su amante data del mes de octubre del año pasado, aunque habrían mantenido el contacto a través de mensajes y conversaciones a lo largo de estos años. La última cita tuvo lugar en un restaurante japonés de la zona alta de Barcelona. "Tras esa cena romántica pasaron la noche juntos en un hotel muy conocido de Barcelona cercano al Paseo de Gracia", aseguran las Mamarazzis. Aunque a las periodistas les constan otros tres o cuatro hoteles más que habrían frecuentado en la capital catalana.

"Durante un tiempo, Bertín se tomaba esta relación como algo más serio y le había llegado a comentar la posibilidad de dejar a Fabiola e iniciar algo más serio con ella", desvelan Lorena Vázquez y Laura Fa. "La relación era tan buena que ella ha estado en casa de Bertín Osborne y conoce a sus personas de confianza. Un chófer y un amigo que siempre le acompaña eran las personas que le ayudaban a gestionar y facilitar los viajes de Bertín a M. para que se encontraran en la clandestinidad", aseguran.

La mujer catalana pensaba "que era la única amante de Bertín Osborne, que era una relación especial". Según la información de las presentadoras del pódcast, esta chica "no es conocida, y tiene una vida fuera de los medios de comunicación y del arte". Además, "es una chica muy atractiva, pero no es muy explosiva. Es elegante, de clase media-alta, más del estilo de Fabiola, y no tiene ninguna necesidad económica con esta relación".