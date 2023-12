Ramos 'carga' contra parte de la plantilla: "Los huevos dentro del campo..."

Sergio Ramos ya ejerce de capitán y portavoz del Sevilla a pleno rendimiento. Tras la debacle de Lens el camero no se escondió y lanzó veladas acusaciones a algunos jugadores de la plantilla en cuanto a los esfuerzos empleados.

Según informa 'Marca', muchas miradas apuntan a Joan Jordán como uno de los objetivos de este reproche por parte del central internacional.

A estas alturas de su carrera, a Sergio Ramos no le importa meterse en un charco más y su condición de capitán y símbolo le permite hablar en voz alta lo que otros piensan o callan.

Así, a la conclusión del partido en Francia, con el KO europeo muy en caliente, dijo: "Venir aquí con quince jugadores, ocho de ellos canteranos, y dar la cara jugándote lo que te juegas no resulta nada fácil. Es para sentirse orgulloso de los que hemos venido a dar la cara aquí. La conciencia nos la llevamos tranquila de habernos dejado los huevos dentro del campo".

Hay descontento serio en las altas instancias del club del Pizjuán hacia un jugador que, según 'Marca', es Joan Jordán. El catalán no jugó en Lens por una contusión en la pantorrilla, sufrida en un entrenamiento tras la derrota en Mallorca, donde no jugó. El Sevilla viajó a Francia con once jugadores del primer equipo. Y algunos de ellos también arrastran problemas físicos.

El propio Ramos anda renqueante de sus problemas en el sóleo y lo está jugando prácticamente todo, incluso los partidos de la Copa del Rey como la cita en Astorga. También el helvético Sow juega con fuertes dolores y ante esa tesitura Ramos ha alzado la voz. Quien se borre, no aporta.

La situación de Joan Jordán en el Sevilla vive momentos de incógnita, ya que la pasada temporada forzó la máquina en muchas fases de la temporada pero esta temporada su rol y su actitud parecen muy distintos.

Mendilibar le advirtió de que debía ser aquel Joan Jordán del Eibar, esforzado al máximo, y al final todo derivó en un alejamiento entre técnico y futbolista.

No se descarta incluso una salida en enero viendo que su actitud dista mucho de la habitual en él, aunque al gerundense le quedan tres años y medio más de contrato.