Ramos estalla: "Es una locura lo del penalti. Sólo lo ha visto él, ha sido escandaloso"

La eliminación del Sevilla de la Champions y también de Europa al perder contra el Lens y quedar último de su grupo vino marcada por la polémica. Un penalti muy dudoso que el colegiado alemán Felix Zwayer señaló a favor de los franceses empezó a poner más cuesta arriba las opciones hispalenses de salir victorioso de territorio galo.

"Nos echábamos las manos a la cabeza con el penalti. Es una locura. Yo siempre he sido un defensor del VAR y el VAR esta para ayudar, para chequear jugadas que en caso de duda y que sean muy rápidas darle una oportunidad de ver y tomar esa decisión", dijo Sergio Ramos a 'Movistar+' tras el partido sobre la acción.

Un mal pase de Soumaré en la medular, poco tenso, derivó en una contra donde él mismo provocó la pena máxima. Muy dudosa, eso sí, pues fue entre zancadilla y tropiezo de Medina. El árbitro no dudó y el videoarbitraje no intervino. "Ves el penalti después de una primera parte impresionante donde tuvimos ocasiones y no materializamos y no nos llevamos ese gol que nos hubiese gustado y una segunda parte un poco más abierta y después de dar un larguero en una contra llega un penalti que sólo ha visto él", añadió el camero.

"No solemos agarrarnos a decisiones arbitrales pero lo de hoy ha sido escandaloso. No sé qué pasa con nosotros, no sé si es respeto o otra cosa pero son muy determinantes las pequeñas cosas que suceden en este tipo de partidos. Hoy indudablemente te vas cabizbajo y triste después de seguir perdiendo y no poder darle una muestra de cariño a la afición", apostilló.