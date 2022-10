Problemón del Sevilla para el Bernabéu

La confirmación de la lesión de Nianzou supone otro contratiempo para Sampaoli El Sevilla está teniendo un inicio de temporada muy complicado y el sábado visita el Bernabéu

Sampaoli ha venido para intentar calmar las aguas en el Sevilla. Después de una victoria y dos empates en Liga, parece que el equipo ha recuperado un poco el juego y el espíritu competitivo. Aunque aún falta mucho para que se parezca al Sevilla de los últimos años.

Lo que parece claro es que el nuevo entrenador no lo va a tener nada fácil para revertir completamente la situación, y más, si los problemas, en lugar de resolverse, se multiplican semana tras semana. En este caso, la defensa del Sevilla para medirse, ni más ni menos que contra el Real Madrid, es una incógnita.

El club ha confirmado la lesión de Nianzou, que sufre una rotura fibrilar y no podrá jugar hasta después del Mundial. Pero la cosa no se queda ahí. Marcao sigue siendo duda por unas molestias y, el hecho de que no haya entrenado esta semana, apunta a descarte. En el caso de Kike Salas, está sancionado por la tarjeta roja que vio en el partido contra el Valencia. Rekik sigue lesionado. Por lo tanto, Sampaoli tendrá que recurrir a la baza de José Ángel Carmona de central, junto con, probablemente, Gudelj. Dos jugadores que, teóricamente, no son centrales.

Esto, sumado al estado de gracia del Real Madrid, supone una verdadera amenaza para el partido del Bernabéu del sábado.