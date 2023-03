Monchi, pura pasión por el Sevilla: "El médico me dice que un día me moriré en el campo"

El director deportivo del Sevilla ha repasado la actualidad del Sevilla antes de jugar la vuelta de los octavos de final de la Europa League Monchi ha reconocido que sufre con los partidos de su equipo en una temporada en la que la salvación será más complicada que las anteriores

Está siendo un año complicado para el Sevilla. Acostumbrados a pelear por las primeras posiciones en Liga y a triunfar en Europa, el equipo de Nervión vive una temporada atípica en la que su nueva realidad es que tendrán que disputarse la permanencia hasta el final del curso. Uno de los que están más ha sufrido esta situación es Monchi, el director deportivo del Sevilla, que reconoce estar pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

Desde su llegada a Sevilla, Monchi se ha acostumbrado a recibir elogios por su reconocida labor como director deportivo del club sevillista que ha llevado al club de Nervión a lo más alto del fútbol español en los últimos años. Sin embargo, al gaditano le toca vivir esta temporada la otra cara de la moneda.

La temporada del Sevilla está siendo muy complicada y Monchi es el primer afectado por la situación. El gaditano es un aficionado más del equipo de Nervión y vive los partidos como pocos: "El médico me dijo el otro día que un día me iba a morir en el campo. Esperemos que no se dé y que pueda sufrir un poco menos", reconoció.

El director deportivo se refirió a la apretada disputa por la salvación esta temporada: "Los equipos de abajo no están fallando y la salvación se puede ir a 42 o 43 puntos. Ahora tenemos una racha de rivales que están peleando abajo y vamos a ver".

El Sevilla llega a Estambul para disputar la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El equipo de Nervión parte con dos goles de ventaja frente al Fenerbahçe, aunque Monchi no se fía: "Venimos con un buen resultado, pero no definitivo. Tendremos que saber sufrir, manejar los tempos del partido y mejorar algunas cosas en las que no estuvimos bien en la ida".