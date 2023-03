El Sevilla, cauteloso ante un Fenerbahçe que confía en remontar

Bono está recuperado del golpe sufrido ante el Almería, mientras que Nianzou y Jordán serán duda Fernando Reges y Gonzalo Montiel regresaran a la convocatoria tras cumplir sanción el fin de semana

El Sevilla más inestable de las últimas temporadas, pero que tiene en la Liga Europa su competición favorita al haberla ganado en seis ocasiones, defiende el jueves en el estadio Sükrü Saracoglu de Estambul el 2-0 logrado hace una semana en el Sánchez-Pizjuán en la ida de los octavos de este torneo, pero la premisa para cerrar el pase es desconfiar de un Fernebahçe que espera el apoyo de los suyos para la remontada.

El equipo turco mostró el pasado jueves en Sevilla que pudo llevarse otro resultado, sobre todo porque fue superior en la primera parte del partido, en la que gozó de claras ocasiones para haber marcado y en la que el mejor fue el portero local, el serbio Marko Dmitrovic.

La formación que entrena el argentino Jorge Sampaoli mejoró en la segunda parte y logró una renta de dos tantos, aunque el rendimiento de los suyos fuera de Sánchez-Pizjuán baja muchísimo tanto en LaLiga como en la competición continental y, de hecho, superó la anterior eliminatoria gracias al 3-0 logrado en la ida, pues cayó 2-0 en la vuelta disputada la ciudad neerlandesa de Eindhoven ante el PSV.

Además, el equipo está mermado en la defensa desde el inicio de la campaña debido a los muchas bajas que se acumulan en esa zona, y eso se nota en las facilidades que da habitualmente a los rivales, con lo que con esa incertidumbre sigue presente.

Sampaoli, después de respirar hondo junto a los suyos con la victoria (2-1) del pasado domingo ante el Almería, siempre ha reconocido que la delicada situación en el torneo doméstico, en plena lucha por no descender, le plantea el domingo en Getafe otro encuentro vital ante un rival directo y que ello también está en la planificación de la semana y en la distribución de las cargas de trabajo entre sus futbolistas.

Novedades en la expedición sevillista

El técnico, que trabajó este miércoles en Sevilla antes de emprender el viaje a Turquía, facilitó ya el martes una convocatoria de veintiún futbolistas, en la que está el portero marroquí Yassine Bono, recuperado del golpe sufrido ante el Almería, por el que fue evacuado a un hospital; y también el central francés Tanguy Nianzou, quien tampoco pudo acabar el partido del domingo por un problema físico.

Sampaoli desveló en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento y previa al traslado al aeropuerto que Nianzou y Joan Jordán no pudieron ejercitarse este miércoles y que "si el partido fuera hoy no lo jugarían" pero que esperarán hasta el mismo jueves para evaluar si pueden "ayudar" aunque no sea desde el inicio.

En la expedición también figuran, como novedades, el mediocentro brasileño Fernando Reges, que cumplió ante el Almería el segundo de los cuatro partidos de castigo que le pesan en LaLiga, y el lateral argentino Gonzalo Montiel, que estaba sancionado el domingo por acumulación de amonestaciones.

Por el contrario, con respecto a la última convocatoria, es baja el extremo mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, quien aún no ha disputado ningún minuto desde que se recuperó recientemente de su grave lesión de tobillo en agosto y no está inscrito para la competición europea, al igual que el mediocampista senegalés Pape Gueye, que tampoco jugó el domingo por sanción. Siguen lesionados, además, dos centrales, el neerlandés Karim Rekik y el brasileño Marcao Teixeira, y el mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez.

El Fenerbahçe, dañado

La derrota del Fenerbahçe contra el Sevilla la semana pasada, no solo ha sido un golpe a la autoestima del club turco sino que también ha dejado seriamente lesionado uno de los jugadores clave del equipo, el brasileño Lincoln Henrique. El lateral izquierdo tuvo que abandonar el juego en el minuto 82 en Sevilla, y hoy su club ha anunciado que se deberá someter a una operación por ruptura de los ligamentos de la rodilla izquierda.

Tampoco parece aún restablecido su compatriota Luan Peres, defensa central, quien sufrió a principios del mes una lesión que probablemente solo le permitirá volver al césped la semana próxima. Aún así, el defensa Samet Akaydin aseguró este martes a la prensa turca que el equipo afrontará el partido de vuelta mañana con confianza, ya que los jugadores sentían haber estado a la altura en Sevilla, pese a perder finalmente.

"Si podemos repetir la forma de jugar de la primera mitad del partido en Sevilla, podríamos pasar a octavos", aseguró el jugador. El Fenerbahçe ocupa por ahora un cómodo segundo puesto en la Superliga turca, pero la afición le reprocha haber perdido dos derbis, contra el Galatasaray y el Trabzonspor, y solo haber conseguido un empate contra el Besiktas.

Alineaciones probables

Fenerbahçe: Altay; Serdar, Samet, Szalai; Ferdi, Arao, Crespo, Osayi; Irfan Can, King, Valencia.

Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Óliver Torres; Lamela, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Sükrü Saracoglu.

Hora: 18:45 CET (17:45 GMT).