El emotivo adiós de Julen Lopetegui al Sevilla

"Aquí hay un sevillista para toda la vida", ha dicho el técnico vasco en un acto de despedida "No soy de hacer papelitos y digo lo que siento ahora mismo. Hemos entregado una parte de nuestra vida, es nuestra profesión", añadió

El Sevilla y Julen Lopetegui han separado oficialmente sus caminos en un acto de despedida celebrado este mediodía en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán. Mucha emoción en el adiós del entrenador guipuzcoano, destituido anoche tras la derrota por 1-4 ante el Borussia Dortmund en el feudo nervionense.

"Aquí hay un sevillista para la toda la vida -comentó Lopetegui- y esta posibilidad y este homenaje me lo voy a llevar para siempre y esas huellas en el corazón se van a quedar ahí para siempre. He tenido la suerte de liderar deportivamente a un club como el Sevilla. Te estoy muy agradecido de cuando viniste a Madrid, Monchi, a buscarme para explicarme este bonito proyecto. Me llevo el reconocimiento y la amistad de todos vosotros".

Emotivo acto en el que estaba presente la plana mayor del conjunto hispalense, con un Monchi visiblemente emocionado.

"No soy de hacer papelitos y digo lo que siento ahora mismo. Hemos entregado una parte de nuestra vida, es nuestra profesión", comentó el ya extécnico del Sevilla.

Lopetegui añadía: "Soy un elegido por haber vivido estos momentos y ahora sólo quiero desearle lo mejor del mundo a mi club y mi gente. El equipo va a revertir la situación, estoy convencido. Estaré ahí aplaudiendo y sinténdome partícipe de todo esto. Aquí hay un sevillista para toda la vida".

En cuanto a lo sucedido en este arranque de temporada, el preparador guipuzcoano señalaba: "Yo no soy una persona rencorosa. Mi sentimiento hacia este club es de agradecimiento y quiero ver la parte positiva de todo esto. No es momento para hablar de ciertas cosas. Soy hombre de fútbol y entiendo muchas cosas, y adapto mi respuesta a lo que es mi responsabilidad, pero nada más".

Con un mensaje de apoyo y reconocimiento a la afición del Sevilla, Lopetegui se despidió entre abrazos y lágrimas del que hasta anoche fue su equipo.