¡Reunión entre la FIFA y la Federación en Las Rozas!

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha recibido este viernes la visita de responsables de la FIFA. Los directivos de la Federación han atendido a los enviados por Gianni Infantino para palpar el estado del ente federativo.

En este sentido, la Federación sigue trabajando con el proyecto, más allá de las polémicas a raíz del escándalo de Luis Rubiales y su conflicto con los supuestos contratos irregulares durante su mandato de cinco años, entre el 2018 y 2023.

La FIFA ha querido palpar el terreno de primera mano y comprobar el trabajo que se está realizando. La Federación sigue con su funcionamiento a nivel ejecutivo y no se ha descuidado para nada el proyecto del Mundial 2030.

La comisión encargada continúa con el trabajo habitual, como se vio en la reciente presentación en Lisboa, para cumplir con los plazos previstos.

Un funcionamiento que, de todos modos, sería mucho más ágil con la elección de un presidente con poderes para tomar cualquier tipo de decisión. La votación se celebrará el 6 de mayo, aunque todavía no hay candidatos oficiales.

Pedro Rocha, ex presidente de la gestora de la RFEF. / / ARCHIVO

Pedro Rocha dimitió y para poder presentarse está pendiente de la petición de inhabilitación que el TAD debe dilucidar. La cuestión no se analizó con profundidad en la reunión ordinario del Tribuanl de Arbitaje Deportivo de este jueves y se desconoce cuando tratarán la cuestión.

Transparencia con Rocha

En todo caso, Rocha no tiene por ahora obstáculos para presentar su candidatura tras quedar claro que no tiene nada que ver con el 'caso Rubiales' al no ser uno de los investigados por la Guardia Civil.

El ex presidente de la Gestora actuó con claridad y transparencia, algo que desde la FIFA se valora muy positivamente.

Rocha se perfila como uno de los candidatos ya que dispondría de los 21 avales de los asambleístas necesarios para optar al cargo.

Candidatos

Carlos Herrera también tiene la intención de acudir a estas elecciones y está trabajando para conseguir los avales. Un trabajo difícil al disponer solo de cinco días naturales a partir del domingo 7 de abril para lograrlo.

Carlos Herrera confirmó su candidatura a la presidencia de la RFEF / EFE

Eva Parera igualmente se ha postulado y contará con la misma dificultad.

En cualquier caso, la FIFA vio in situ que la maquinaria de Las Rozas sigue en marcha con los ejecutivos que Luis Rubiales no tenía en cuenta para decidir y ejecutar sus planes, que ahora serán en manos de la juez instructora del caso.