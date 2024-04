Carlos Herrera va muy en serio a la presidencia de la Federación

Carlos Herrera se presentará a las elecciones a la Federación Española de Fútbol. El líder de opinión de la radio española avanzó meses atrás sus intenciones, que ha confirmado esta mañana en su programa 'Herrera en COPE' y SPORT ha podido corraborar que su candidatura va muy en serio.

Herrera quiere ser la alternativa renovadora del fútbol español. Su intención es aportar aire fresco y conseguir que el fútbol español recupere la reputación que se ha difuminado por el camino debido a los escándalos en que se ha visto envuelto Luis Rubiales.

La estrella radiofónica española está muy preocupado por los últimos acontecimientos ocurridos alrededor de la Federación y considera que él puede liderar un cambio.

El 6 de mayo

Las elecciones a la presidencia se celebrarán el 6 de mayo y su gran reto es conseguir los 21 avales de los asambleistas que son necesarios para ser candidato oficial. El tiempo apremida, pero fuentes de la candidatura de Herrera confirmaron a esta redacción que tendrían ya asegurados unos 15 avales y queda alrededor de un mes para no solo conseguir los 21, sino superar esta cifra.

A partir de este domingo 7 de abrilse abre un plazo de cinco días naturales para la presentación de las candidaturas con los avales. A continuación se establecerán dos días días para posibles recursos ante el TAD y, tras la resolución, las candidatura serán definitivas. La votación será el 6 de mayo.

El proyecto de Herrera no es solo únicamente para lograr esta presidencia interina, sino también aspirar a las elecciones que se celebrarán después del verano a la nueva asamblea y la elección de un máximo mandatario para los próximos cuatro años, cumpliendo el ciclo olímpico.

Herrera anunció en su programa de este jueves el periodo de reflexión que ha seguido antes de tomar la decisión. "Le he dado muchas vueltas, lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no la pena. La verdad. Les tengo que confesar con el corazón en la mano, que creo que sí”.

Mundial 2030

Su implicación con el fútbol español está fuera de duda. En el último Mundial de Qatar 2022 acudió como aficionado para presenciar el partido ante Alemania de la fase de grupos y su sentimiento hacia la selección española es muy fuerte.

Herrera es consciente de que los éxitos del equipo absoluto marcan mucho la trayectoria, pero en este caso también deben cuidarse mucho las formas y las estructuras pensando que España será organizadora del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos.

Un cambio, según Carlos Herrera, mejoraría la imagen de la nación ante las instituciones que rigen el fútbol internacional como son la UEFA y la FIFA.