Montse Tomé: "No vi la entrevista a Rubiales"

La selección española femenina sigue preparando el estreno de la fase de clasificación para la Eurocopa 2025, con el primer partido de este viernes frente a Bélgica (21:00 horas). Sin embargo, el ruido alrededor de la Federación Española de Fútbol (RFEF) vuelve a dejar el terreno deportivo en segundo plano.

La noticia tuvo luego ayer, cuando el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, adelantó su regreso a España. Ello, comportó su detención por parte de la Guardia Civil para, posteriormente, ponerle en libertad a la espera de una citación para comparecer ante la jueza; quien no ha dictado orden de detención contra él por el momento. Por la noche, la 'Sexta' emitió una entrevista en exclusiva con él, en la que intentó lavar su imagen, defendiendo con uñas y dientes, una vez más.

"La entrevista no la vi. Estamos centradas en el equipo. No he escuchado a jugadoras ni staff hablar de ello. Me gusta ver la energía del equipo, donde tienen la cabeza. No podría decirte nada de esto", ha explicado Montse Tomé en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Bélgica, preguntada por el 'caso Rubiales' y la citada entrevista.

Mariona Caldentey, unos minutos antes de que la seleccionadora compareciese ante los medios de comunicación, también fue cuestionado sobre el tema y explicó lo siguiente: "No hemos hablado de eso. Todo lo que ha pasado, ya ha quedado atrás. Nos interesamos en el tema deportivo para ganar nuestras batallas en el campo y que eso suponga mejoras para el fútbol femenino en todas las dimensiones. Eso no es un tema que nos siente bien hablar, estamos tranquilas y nos centramos en ganar mañana".