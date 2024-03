David Raya: "Lamine y Cubarsí están tocados por una varita"

El portero del Arsenal David Raya se rindió al talento de Pau Cubarsí y Lamine Yamal, internacionales con la Selección absoluta con 17 y 16 años, respectivamente. El también internacional español aseguró que el central y el delantero del Barça están "tocados por una varita" y confesó que para él es "un orgullo" su presencia a las órdenes de Luis de la Fuente.

"Es un placer poder tener a jugadores tan jóvenes con nosotros. Para la gente joven es un orgullo ver que están en la absoluta. Mi carrera es muy atípica, cada uno es diferente y ellos están tocados por una varita y lo demuestran cada partido. Contento de que estén con nosotros y nos aporten", dijo Raya en rueda de prensa sobre los dos jugadores del Barcelona.

Respeta las apuestas de Luis de Lafuente

"El que tiene que elegir es el seleccionador, la gente puede opinar y no puedes gustar a todo el mundo, pero es el míster el que hace la lista y todos los jugadores que vienen quieren ayudar a la selección a conseguir cosas. Todo el mundo que está en la convocatoria está haciendo buena temporada y está en buen momento", añadió.

En lo personal, la llamada de la selección, le llega en un gran momento a Raya. Sus paradas en los penaltis de octavos de final del Arsenal ante el Oporto, dieron el pase de ronda y le hicieron acaparar los elogios.

"El partido de Oporto era muy importante para el equipo. Ya que no hicimos una buena actuación no estábamos nada contentos de como manejamos el partido, marcamos el gol que necesitábamos para alargarlo y se decidió en los penaltis. Llevábamos mucho tiempo preparándolos para cuando llegase el momento y tuve la suerte de poder parar dos. Marcamos todos y muy feliz de la actuación del equipo y personalmente por ayudar a lograr el pase a cuartos de final de la Champions. Muy orgulloso", señaló.

No se dosificarán frente a Colombia y Brasil

"Si llego a hacer lo que el entrenador de porteros me dijo que hiciese, habría parado tres. Es una lotería, pero en una temporada tan exigente y tan larga, con tantos partidos, hay que mirar al presente o las cosas no irán bien. Cuando esté de vacaciones reflexionaré de la temporada que he hecho. Estoy en buen momento personal, quiero ayudar a mi equipo y a la selección", añadió.

Descartó Raya que en los amistosos que disputará la selección española ni él ni ninguno de sus compañeros medirá en sus esfuerzos por miedo a lesionarse en un momento clave de la temporada. "Hablo por mí y por mis compañeros, no hay ningún miedo a lesiones. Estamos para prepararnos por la Eurocopa de la mejor manera, es el último parón y estamos a tope con los dos partidos. Vamos interiorizando lo que nos pide el míster y lo vamos a dar todo, a intentar hacer buen fútbol y ganar ambos partidos", manifestó.