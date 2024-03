Morata explota tras la polémica con Vinícius

Lo que tenía que ser un partido de unión en la lucha contra el racismo, acabó con un sabor agridulce por el compartamiento del gran protagonista de la noche: Vinícius Junior. El brasileño, lejos de mantener un perfil bajo en lo que tenía que ser una noche de disfrute con el enfrentamiento de dos de las mejores selecciones del mundo, acabó mostrando su cara más desagradable.

Si durante el partido ya había tenido enganchones con los jugadores de España como su bronca con Laporta cuando el jugador del Madrid propinó en un codazo en la espalda del exdefensa del City, la cosa no mejoró en el banquillo cuando fue sustituido para recibir la ovación de su 'afición'.

Con el partido finalizado, Vinícius se fue a recriminar con actitud muy poco deportiva a Morata, que estaba teniendo un intercambio acalorado con alguien situado por encima de los banquillos del Bernabéu. Recordemos que el capitán de la selección había sufrido los pitos de la afición del Bernabéu durante el duelo.

La cosa no pasó a mayores, pero la triste imagen quedó para el recuerdo más que el 3-3 y el partido. De hecho, Joselu tuvo que frenar a Vini y pedirle que se tranquilizara y no calentara más los ánimos. Hoy, dos días más tarde, Morata se ha justificado en sus redes asegurando que el intercambio verbal no lo empezó él con ningún gesto a la grada, la acción que le recriminaba el brasileño.

Morata, en su cuenta de Instagram / Instagram

DE LA FUENTE CONDENÓ LOS PITOS

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, fue muy contundente sobre los pitos de la afición del Bernabéu a Morata durante todo el partido: "Me duele en el alma que en mi país piten al capitán de la selección, que es un ejemplo,siento vergüenza".

El técnico aseguró que "todos debemos hacer autocrítica, todos debemos educar para lograr un sentimiento nacional, que se entienda que la selección es de todos y dejar el color de los clubs de lado", aunque matizó que "ha sido una minoría, los que a veces insultan y dan la nota. El comportamiento de la afición ha sido fantástico, pero como español siento vergüenza que se pite a un jugador nuestro".