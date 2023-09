Mapi León y Patri Guijarro se van de la concentración: "No han sido las maneras ni las formas"

Mapi León y Patri Guijarro, que ya no estuvieron en el Mundial, son las dos jugadoras que abandonan la concentración Ambas ya han hablado en esta mañana de miércoles para comunicar su decisión

Después de la extensa reunión que se ha celebrado esta madrugada de martes a miércoles en Oliva (Valencia), entre las jugadoras de la selección española, el CSD y la RFEF, Víctor Francos ya había explicado que 21 de las 23 convocadas seguirían concentradas. Horas más tarde, Mapi León y Patri Guijarro han anunciado que abandonan la concentración: "No han sido las maneras ni las formas"

Las azulgranas, quienes tampoco estuvieron presentes en el Mundial, han comparecido ante los medios para explicar sus motivos: "Es una realidad que la situación para nosotras es diferente al resto de compañeras. No han sido las maneras de volver. No estamos en condiciones de decir, "no ahora vuelves y...". Es un proceso, es verdad que estamos contentas porque se están produciendo unos cambios. Poco a poco se están haciendo cambios. Y en esto estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras como lo hemos hecho todo este tiempo desde fuera", dijo Mapi León.

A su vez, Patri también explicó que: "Se están trabajando en estos cambios. Estamos con nuestras compañeras, pero sí es verdad que es una situación distinta. Es bastante difícil y bastante duro y personalmente el estar aquí obviamente, tal y como se ha dado todo, mentalmente no estás para poder estar".

Ya para terminar, a la pregunta de una periodista, confirmaron que hay posibilidades de poder verlas de nuevo en la selección: "Sí, por supuesto".

Montse Tomé decidió incluirlas en su primera lista, pero las jugadoras se mantienen firmes en su decisión de no participar con el combinado nacional español. Mapi León ya manifestó su disconformidad el martes, al igual que también lo hizo Alexia en el aeropuerto rumbo a Valencia.

Esta tarde de miércoles, las jugadoras disponibles realizarán el primer entrenamiento para preparar los partidos de Nations League ante Suecia y Suiza.

Las palabras de Victor Francos

El presidente del CSD ya comunicó tras la reunión que: "A partir de aquí, en lo que respecta a la convocatoria y a la concentración, de las 23 jugadoras convocadas, dos jugadoras han solicitado por razones de falta de ánimo y malestar personal y, por tanto, absolutamente respetable la posibilidad de abandonar la concentración. Como se ha sabido por los medios de comunicación, y no es nuevo, el CSD y la federación junto a la seleccionadora nacional se ha acordado que la fórmula no conlleve sanciones", han sido sus palabras tras anunciar los acuerdos.

"Hay dos jugadoras que no se sienten con ánimos y con fuerzas -lo comunicarán ellas-. Quiero que haya el mismo respeto por unas y otras. Tenemos un gran equipo, que es campeón del mundo, y tenemos que tener respeto por el conjunto de las jugadoras de nuestro país", añadió.