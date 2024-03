Rubiales se puso "a disposición de la juez" tras los registros y volverá a España el 6 de abril, hoy en directo

LUIS RUBIALES: "VOLVERÉ CUANDO TENGA QUE VOLVER"

Luis Rubiales tiene sobre su cabeza una orden de detención internacional tras la causa abierta por las supuestas irregularidades en la Federación con varios contratos que estarían en investigación. 'OK diario' ha logrado hablar con el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que deja claro que está muy tranquilo en este asunto: "No he hecho nada ilegal", asegura un Rubiales que sigue inhabilitado tras su beso y las presiones a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial femenino.